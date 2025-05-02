獨／新竹棒球場挖出廢棄物 檢調沉寂多時終於有新動作

新竹市政府今年3月移除新竹棒球場過載覆土，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶爆發爭議，相關責任歸屬與工程瑕疵長期懸而未決。檢調沉寂多時，近日終於有新動作，要求市府提供棒球場覆土移除工程所開挖到的相關物證。市府證實，並表示已提供異物整理紀錄等資料。

新竹市政府今年3月召開記者會指出，移除新竹棒球場過載覆土時，在外野挖出營建廢棄物及廢寶特瓶，草皮深度僅10至15公分的地下就發現了長度近20公分的紅磚頭，更在左外野挖出90公分混凝土塊、鋼筋廢料。

詭異的是，其中2019年12月27日至2020年1月7日中間回填、土方載運以及施作工程關鍵影像消失，比對更發現，在外野預計要回填的區域，消失這幾天多出一大片廢棄土方。

新竹市工務處長陳明錚當時更指出，市府人員會同MLB場務專家於2022年12月14日現勘新竹棒球場時，便在隨機取樣土壤的過程中，於草皮深度僅10至15公分的地下，發現了長度近20公分的紅磚頭；2023年1月4日隨機取樣外野草皮土壤，又在淺層土壤挖到紅磚頭、廢棄電線；同年7月13日又再次發現如手套等廢棄物。

陳明錚強調，根據統包需求書、相關法律規定，即便前市府於「監拆計畫書」中同意磚瓦、石塊於部分區域就地回填，但也應符合「經工程司認可之適當材料」規定，此次覆土移除工程過程中更出土大量建築廢材、工地廢棄物、人造廢棄物等違法廢棄物，甚至在左外野挖出90公分混凝土塊、鋼筋廢料等，顯然已違法違規。

新竹市工務處回應，今天因配合新竹地檢署，針對棒球場覆土移除工程案於開挖期間發現之異物整理、紀錄並回報，後續市府亦將所有異物妥善保存，並持續配合相關單位調查，確保事件調查順利推進，保障市民知的權利與公共利益。市府也感謝外界對此案的關注與支持，未來將持續以公開透明的態度對外說明最新進展。