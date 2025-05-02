租偏僻透天厝布置溫室種大麻 主嫌再犯被判徒期6年

彰化縣和美鎮某透天厝窗戶貼遮光紙，每天有不明男子進出，員林警分局去年接獲線報並監視，聲請搜索票查獲51株大麻，逮捕2男1女移送偵辦。彰化地方法院審結，依違反毒品危害防制條例判處黃男有期徒刑6年，陳男2年8月。可上訴。

警方去年3月間接獲檢舉，和美鎮偏遠鄰里一處透天厝窗戶貼遮光紙，進出男子行徑可疑，警方監視屋外電表和水表3個月，發現用電量比一家四口高出4倍，待時機成熟，報請檢察官指揮並取得搜索票，逮捕黃男（41歲）、陳男（48歲）、葉女（41歲），查扣24株大麻幼株、27株成株、1包乾燥大麻葉，及培養土、肥料、照明設備等相關證物。警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送3人。

判決書指出，黃男上網租屋平台，透過房屋仲介向不知情屋主承租透天厝，從去年3月起種植大麻，陳男因經濟狀況不佳，去年4月中旬找黃男介紹工作，黃男約陳男參與栽種大麻，答應以賣出收益百分之20當酬勞，因此陳男定時到透天厝內溫室，施肥、灌溉、修剪大麻植株，參與栽種大麻的行為分擔。

黃男在警詢時辯稱好奇種大麻，相關知識在網路看來，第一次種就被抓，但在法院審理時坦承，他在和美鎮種的大麻是2023年從桃園縣種大麻分株而來，剪取枝條扦插種植，施用開根液、開根粉逐步栽種長大。

彰化地院審酌黃男、陳男均明知大麻係屬國家管制的毒品，仍違反禁令種植，應予非難；衡酌他們二人的犯罪動機及栽種大麻植株規模、數量，並念犯後均坦承犯行，態度尚可，兼衡兩人的智識、經濟、家庭生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。

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