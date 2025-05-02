蔡正元戴電子腳環後首開庭 83歲岳父今作證連結文都念不出來

前立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司資產支付房貸、裝潢、競選立委廣告託播費，並故意漏登會計項目，一審認定他犯罪所得高達2.8億元，依業務侵占判蔡3年6月徒刑、商業會計法6月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院4月25日開庭，蔡被戴上電子腳環監控，今日高院傳他岳父、同為被告的洪信行當證人，但洪對所有詰問幾乎都說「忘了」。

因限制蔡正元出境出海的總期間，快達到法律規定的5年上限，高院未再延長，但蔡之後頻繁出入國境，合議庭為確保日後審判程序順利，因此裁定蔡接受科技設備監控，每日電子報到。

蔡正元、妻子洪菱霙被控將豪宅「日升月恆」借名登記在領航基金會名下，挪用基金會款項支付房款和裝潢費，涉犯公益侵占罪嫌；洪菱霙、父親洪信行（83歲）另被控業務侵占、背信、洗錢等罪，一審皆無罪。

高院行準備程序時，蔡正元指檢方故意胡亂拼湊事實，控他嚴重侵害阿波羅公司、郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均的利益，破壞交易安全等，毫無根據；另臨時增加他公益侵占的罪名，一審已證明他沒有公益侵占領航基金會的資金。

他說，因為他是公職人員，若以自己、銀行帳戶調度資金，會變成申報的一環，也會引起媒體注意，他才透過阿波羅公司作為調度、掛帳單位，但這些資金、負債都不屬於阿波羅公司，一審法院混淆是非，以為是中影交易的一環，「根本是大錯特錯」，檢方指控他侵占阿波羅資金，與事實不符。

高院今傳洪信行當證人，由檢、辯雙方詰問，但洪看起來年邁，也咬字不清，甚至無法朗讀結文。洪由庭務人員領讀，一字一句念結文，律師表示洪中度失智，可能不解其意，有無作證及供述能力，有疑慮。

因洪信行說「願意作證」，檢察官主張應「尊重洪的意願」，並認為他有證述能力。不過洪接下來面對檢察官和律師的問話，每個問題的答案幾乎都是「忘了」。

檢方詢問洪信行2016年在台塑工作時年薪285萬元，是從事何種工作？為何擔任阿波羅公司負責人？為何將阿波羅公司銀行帳戶與大小章交給女兒洪菱霙保管？洪全部都說「忘了」。蔡正元的律師詢問洪「阿波羅公司由何人發起？股東結構為何？2009年間以本人或子女名義從事股票買賣？是否裝潢內湖康寧路房子？」等問題，也都得到「忘了」的答案，但被問及是否知道阿波羅公司與蔡正元是什麼關係時，洪則能立即回答「投資關係」。