圍事收保護費 還持刀逼買春男脫光！台南雙品幫4成員下場曝

台南雙品幫以檳榔攤為掩護設立堂口，向店家圍事收取保護費，若不從則施加暴力，鄭姓男子等4成員在飯店內涉持刀逼迫買春男脫光，當眾自慰後吞精並錄影恐嚇，還要酒店月繳威士忌等作保護費，鄭等4人參與犯罪組織罪、恐嚇取財等，不得易科罰金分處1年4月至1年1月不等徒刑。

台南檢警依涉組織犯罪防制條例、強制、恐嚇取財及以強暴之方法攝錄性影像等罪嫌，將雙品幫首腦方姓男子等9人提起公訴，其中，鄭姓、康姓、高姓及蔡姓男子4成員坦承犯行。其餘5人另案審理。

檢方起訴，前年1月間，高使用使用LINE與陳女相約在飯店從事性交易，他先稱女方與網路上所提供相片不符為由，藉機引發事端，女方察覺有異，欲開門離去，在外事先埋伏康即入房控制其行動，鄭等人進入房內，恫稱「拿錢來換人回去、沒找出人來就帶妳去柬埔寨、帶往鄉下關狗籠教訓」。陳女藉機透過手機向友人求救，一行人見事跡敗露，才讓陳女離去。

前年11月間，高等人在飯店客房內，持刀逼迫買春男脫去全身衣物、當眾自慰至射精，再逼迫他吞食自己的精液，高在旁錄影後再轉傳給方請示應如何處理，要求他籌措10萬元才能離開現場，但他未交付款項而未遂。

同時，方指示康、鄭、蔡等人向店家收取保護費，並作勢砸店，店家每月上繳6瓶威士忌及啤酒作為保護費，供雙品幫成員飲用，獲利約17萬多元；另2間酒吧及按摩店每月繳納5000元、1萬5000元及2萬元保護費，分別獲利15萬、39萬、18萬元。

然而，前年年5月間，鄭等人一酒吧要求圍事，並欲收取每月3萬元保護費遭拒，當眾毆打店家還強押上車，造成店家臉部多處擦挫傷而心生畏懼，只好配合以每月繳納2萬元保護費，之後變更為每月6瓶威士忌，由店家送至雙品幫堂口，供雙品幫成員飲用，獲利計3萬6千元。