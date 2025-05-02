保母劉彩萱不認推剴剴撞牆 法官質疑：那要認什麼罪？

保母劉彩萱（中）。聯合報系資料照

台北地院審理1歲10個月男童剴剴疑凌虐致死案，今就事實與法律言詞辯論，提解在押的保母劉彩萱、劉若琳姊妹出庭。日前聲明認罪的劉彩萱透過律師否認有推剴剴撞牆，只承認讓剴剴洗冷水澡，審判長不禁質疑「那要認什麼罪？」

劉彩萱的律師表示，劉彩萱確有抽打剴剴的腳底、捆綁剴剴身體，但以「木乃伊」方式包覆是為了保護剴剴不受傷；律師說，劉彩萱沒有餵食不潔的東西，充其量是隔夜食物，但確有罵剴剴髒話。

劉彩萱的律師說，劉彩萱曾告訴賴姓友人剴剴不好帶、要「退貨」，但對外求援並未得到相應的回應，劉彩萱嘗試以各種方法照顧剴剴，是因在乎這個孩子。

劉彩萱的律師表示，劉彩萱會以播放「鯊魚寶寶」影片鼓勵剴剴進食，還會給剴剴喝珍珠奶茶、會注意剴剴喜歡吃有奶酥的麵包，還會帶剴剴去收驚；剴剴往生前一天的2023年12月23日也有給剴剴餵食，24日發現異狀時，劉彩萱在等消防隊前來時，也為剴剴作CPR(心肺復甦術)，對剴剴絕非放著不管。

劉若琳的律師則說「信任蒙蔽她的雙眼」，剴剴的主要照顧者是劉彩萱，檢察官指控劉若琳協助、鼓舞劉彩萱虐童，但是犯罪不只是從旁觀者角度去判斷。

劉若琳的律師還表示，劉彩萱帶大劉若琳的親生兒子，所以劉若琳信任劉彩萱，也認為劉彩萱不是「虐待兒童的惡魔」，因此相信劉彩萱說剴剴會自撞的說法。