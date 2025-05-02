他撞死矽品工程師後被活活燒死 狠毒女認罪：對不起男友

台中李姓男子去年開車撞死29歲矽品工程師，犯後還在場叼菸態度惡劣，涉嫌過失致死交保不到1個月，因和謝姓女友大吵，謝竟朝他潑汽油引燃活活燒死對方，檢方依殺人罪起訴謝女；台中地院今開庭，謝女當庭認罪，表示自己衝動，覺得很遺憾、對不起李男。

經查，李男2024年3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，沒踩煞車高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師，李肇事留在現場叼菸態度輕浮，陳搶救5天仍因腦死家屬忍痛拔管。

檢方事後通知李卻不到案，14日發拘票逮到人，李當時被上銬還不斷痛哭，啜泣道歉說「對不起」並稱「我有踩煞車」，檢方依過失致死罪嫌命他30萬元交保。

未料李交保不到1個月，同年4月9日因機車沒油，他要謝姓女友（34歲）幫他買汽油，但謝女懷疑李男有小三，找來陳姓乾哥駕駛1輛賓士車到李位在西屯區大聖街住處，一早8點多李男、謝女起口角衝突，謝憤而朝李潑汽油點燃。

李男當場被燒到全身68%嚴重燒燙傷，在場李的媽媽、縱火的謝女都被波及，警方到場又發現陳姓乾哥持有1把改造手槍；謝女4月10日遭羈押，李男因傷勢嚴重13日死亡，當時謝女在看守所第一時間根本不知「男友已經死了。」檢方偵結依殺人罪嫌起訴她。

台中地院國民法庭今開準備程序庭，審判長田德煙詢問謝女是否認罪、有無答辯，謝表示她認罪，對檢方起訴犯罪事實沒有意見，她還說「我覺得很遺憾」、「為什麼這麼衝動」，很對不起李男、李男的媽媽；謝女的辯護人表示，謝認罪，僅再量刑辯護。

審判長並整理相關爭點，就謝女與李男有家庭成員關係、犯罪經過，及謝女有協助滅火等不爭執，另就是否適用刑法第19條精神抗辯、適用刑法第59條情堪憫恕等減刑事由有爭執。

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