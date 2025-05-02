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鍾文智炒TDR獲利4億棄保潛逃 保證金8千萬裁定沒入
連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR獲不法利益4億元棄保潛逃，檢方聲請沒收保證金，台北地院先裁定鍾文智繳納的保證金3000萬元沒入，日前再裁定沒入3名鍾文智的具保人共5000萬元保證金。可抗告。
裁定指出，鍾文宜因鍾文智違反證券交易法等案，提供1500萬元保證金，具保人鄭鳳珍也依法院指定出具2000萬元書面保證、俞惟中依指定出具1500萬元書面保證，不過，鍾文智逃匿，鍾文宜、鄭鳳珍、俞惟中所繳納的保證金應沒入。
裁定說，檢察官因鍾文智未遵期至派出所報到，且拘提無著，迄今仍未到案接受執行，鍾顯已逃匿，因此檢察官聲請保證金，應予准許。
檢方起訴指控，鍾文智在2010年間因新加坡掛牌上市的「大陸江蘇揚子江船業控股有限公司」，在台發行的存託憑證（TDR），認有利可圖，2010年9月8日起，利用10多個人頭戶，炒作揚子江TDR等獲利4億多元。
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