礦石稅溢徵纏訟8敗2勝 花蓮縣府退業者2億多補徵6800萬

花蓮縣政府與福安礦業因礦石景觀稅超漲纏訟9年，縣府8件敗訴、2件勝訴，一件訴訟中。縣府今天表示，尊重判決依法辦理，上月24、25日已函文給業者，上月30日退回溢徵的2億多元，另要求業者補繳6000餘萬稅款。

花蓮縣府從2009年訂定礦石稅自治條例，2016年立委傅崐萁於縣長任內提前廢舊法立新法，將稅額從前期每公噸10元一口氣漲到70元，並獲縣議會通過開徵。

幸福水泥旗下的福安礦業不服，認為超過地方稅法通則的30%漲幅上限，陸續提出11件行政訴訟，其中2016年7月到2020年6月課稅處分8件，徐榛蔚上任後重訂新法的2020年8月1日至2021年7月31日3件。

花蓮縣府今天表示，前8件經台北高等行政法院、最高行政法院審理後敗訴，縣府提再審，去年遭最高行政法院駁回定讞，須退回溢繳稅款及利息共2億3812餘元；後面3件，其中2件最高行政法院今年3月駁回福案礦業上訴定讞，縣府勝訴，福安須補稅及利息6872萬餘元，另一件還在訴訟中。

縣府表示，3月勝訴後，於上月14日啟動行政程序，上月24、25日分別就2件勝訴的補繳稅款，及8件敗訴須退稅部分告知業者，2億多元退稅款是採收入退還方式支應；外界質疑上月29日媒體報導縣府官員以停工施壓業者撤告，縣府遭受罷免傅崐萁及司法偵查壓力才「火速退款」並非事實，呼籲不要錯誤連結。