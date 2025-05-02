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北檢聲請再沒入鍾文智保證金5000萬元 北院裁准

中央社／ 台北2日電

證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，台北地檢署向台北地方法院聲請沒入鍾文智保證金。北院先裁准沒入鍾文智自保3000萬元，日前再裁准沒入具保人為鍾文智繳納的5000萬元。

台北地院裁定指出，檢察官因鍾文智未遵期至派出所報到，令員警至其戶籍地與住居所逕行拘提未著，迄今仍未到案執行，可見其顯已逃匿；檢方聲請沒入鍾文智具保人妹妹、鄭姓女子及俞姓男子為其繳納的保證金共新台幣5000萬元，有理由，應予准許。

另一方面，北檢先前分別向北院與台灣高等法院聲請沒入鍾文智的保證金，北院為3000萬元、高院為2000萬元。

對此，北檢今天表示，北院先前已裁准沒入鍾文智自保3000萬元，另高院裁定鍾文智加保2000萬元的部分，因台灣高等檢察署對裁定提起抗告，日前已撤回聲請。

全案起於，鍾文智違反證券交易法獲利4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；北檢接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

另一方面，高院合議庭去年10月裁定，鍾文智未延長科技監控、加保2000萬元，因裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。

連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢聲請再沒入鍾文智保證金5000萬元，北院裁准。(圖／本報系資料照) 宋健生
連一鮑魚前負責人鍾文智落跑，北檢聲請再沒入鍾文智保證金5000萬元，北院裁准。(圖／本報系資料照) 宋健生

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