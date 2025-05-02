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新北檢「最美檢察官」開啟人生新旅程 今年8月換跑道改披律師袍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的「樂檢」檢察官陳漢章，因公開跨性別經歷、積極展現自我，引起社會關注，她即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍，有望成為「最美麗律師」，未來動向備受各界關注。

被喻為是「最美檢察官」陳漢章「樂檢」今年初與家人飛往日本旅遊，突破個人尺度在社群分享泡湯照，曼妙身材引發網友讚嘆，她謙虛稱，「請大家不想看的就快速滑過忽略即可。」 男兒身的樂檢常在社群分享女裝穿搭，獲得絕美愛妻大力支持。

今年農曆年節全家一起前往日本旅遊，他開心表示，「隔了好幾年，今年我們全家又在京都團圓了。」而她過往形容泳裝照是最大尺度，這次下榻擁有個人湯屋的溫泉旅館，他興奮說，「泡完皮膚超光滑，大家知道我不是走豪放（賣肉）路線的，所以這次的泡湯照也算是我一大突破。」 全裸入鏡的他直呼泡湯非常舒服，網友好奇問說「神攝手是太座嗎？」樂檢親自解答「是腳架本人」。

據了解，陳漢章去年即有辭職的想法，直到今年初才提出，長官慰留未果，選擇配合檢察界統調，方便新北地檢署人力規畫，離職時間預計在今年8月底，為其公職生涯畫下完美句點。多數同事紛紛給予祝福，認為他卸下職務後將能更自在做自己。

新北市地檢署檢察官陳漢章，去年6月9日將受邀到台南市立圖書館，以「意外人生」為題，分享40年來探索自我性別的人生旅程，講座開放報名後不到1小時就額滿，後來加開100個名額，更是立刻秒殺。陳漢章任職檢察官已12年，5年前開始穿著女裝亮相，並在個人IG上分享時尚穿搭，吸引至少5萬粉絲關注，陳漢章其實已結婚多年，與妻子還育有1子。

有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／南市文化局提供
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／南市文化局提供
樂檢陳漢章今年初突破尺度，分享全裸泡湯照。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
樂檢陳漢章今年初突破尺度，分享全裸泡湯照。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁
有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的檢察官陳漢章，即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍。圖／摘自臉書樂樂檢察官粉絲專頁

人生 檢察官

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