新北檢「最美檢察官」開啟人生新旅程 今年8月換跑道改披律師袍

有新北地檢署「最美檢察官」稱譽的「樂檢」檢察官陳漢章，因公開跨性別經歷、積極展現自我，引起社會關注，她即將開啟人生新旅程，預計今年8月換跑道改披律師袍，有望成為「最美麗律師」，未來動向備受各界關注。

被喻為是「最美檢察官」陳漢章「樂檢」今年初與家人飛往日本旅遊，突破個人尺度在社群分享泡湯照，曼妙身材引發網友讚嘆，她謙虛稱，「請大家不想看的就快速滑過忽略即可。」 男兒身的樂檢常在社群分享女裝穿搭，獲得絕美愛妻大力支持。

今年農曆年節全家一起前往日本旅遊，他開心表示，「隔了好幾年，今年我們全家又在京都團圓了。」而她過往形容泳裝照是最大尺度，這次下榻擁有個人湯屋的溫泉旅館，他興奮說，「泡完皮膚超光滑，大家知道我不是走豪放（賣肉）路線的，所以這次的泡湯照也算是我一大突破。」 全裸入鏡的他直呼泡湯非常舒服，網友好奇問說「神攝手是太座嗎？」樂檢親自解答「是腳架本人」。

據了解，陳漢章去年即有辭職的想法，直到今年初才提出，長官慰留未果，選擇配合檢察界統調，方便新北地檢署人力規畫，離職時間預計在今年8月底，為其公職生涯畫下完美句點。多數同事紛紛給予祝福，認為他卸下職務後將能更自在做自己。