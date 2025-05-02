北港溪沿岸遭傾倒廢棄物 村民憂石棉瓦恐隨風飄進村莊
嘉義縣新港鄉板頭村防汛道路遭非法傾倒事業廢棄物超過半年，廢棄物含紅磚頭、磁磚和石棉瓦等，村民憂石棉瓦是一級致癌物，恐被風吹進村莊，影響身體健康，目前嘉義地檢署確定已無現地保全證據需要性，地方希望政府單位盡速清除，再向非法傾倒者求償。
住在板頭村的知名交趾陶工藝師謝東哲說，約莫半年前復興鐵橋周圍出現非法傾倒，北港溪北岸至南岸都有，若只是一般土方、混泥土還好，但遭傾倒的疑為老舊建築拆除廢棄物，內含一級致癌物石棉瓦，若被風吹進村莊，恐影響村民健康，希望有關單位盡速清除。
板頭村長杜徐灑說，去年11月發文至今半年沒處理，目前抓到2名偷倒行為人，嘉義地檢署確定已無現地保全證據需要性，村莊老人擔心吸到石棉瓦有肺炎風險，盼嘉義縣環保局、水利署第五河川分署盡速處理，將廢棄物裝袋載走，讓村民有安全生活環境。
第五河川分署表示，案件由地檢署偵辦中，還有其他行為人尚未到案，刑事先行原則，目前環保局尚未開罰，可協助將廢棄物加蓋，不要讓北風刮進村莊；因目前已找到行為人，若由五河分署清除有圖利疑慮，應由行為人清除，或由環保局代為清除，再向行為人求償。
環保局長張輝川說，有清理義務人環保局不會代為清除，清理順序行為人、地主、土地管理人，案件仍在偵辦中，需要等到所有行為人都到案後，環保局才能發公文通知清除，另因廢棄物在堤防外，下雨恐流入河川，建議五河分署先打包移置。
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