北港溪沿岸遭傾倒廢棄物 村民憂石棉瓦恐隨風飄進村莊

嘉義縣新港鄉板頭村防汛道路遭非法傾倒事業廢棄物超過半年，廢棄物含紅磚頭、磁磚和石棉瓦等，村民憂石棉瓦是一級致癌物，恐被風吹進村莊，影響身體健康，目前嘉義地檢署確定已無現地保全證據需要性，地方希望政府單位盡速清除，再向非法傾倒者求償。

住在板頭村的知名交趾陶工藝師謝東哲說，約莫半年前復興鐵橋周圍出現非法傾倒，北港溪北岸至南岸都有，若只是一般土方、混泥土還好，但遭傾倒的疑為老舊建築拆除廢棄物，內含一級致癌物石棉瓦，若被風吹進村莊，恐影響村民健康，希望有關單位盡速清除。

板頭村長杜徐灑說，去年11月發文至今半年沒處理，目前抓到2名偷倒行為人，嘉義地檢署確定已無現地保全證據需要性，村莊老人擔心吸到石棉瓦有肺炎風險，盼嘉義縣環保局、水利署第五河川分署盡速處理，將廢棄物裝袋載走，讓村民有安全生活環境。

第五河川分署表示，案件由地檢署偵辦中，還有其他行為人尚未到案，刑事先行原則，目前環保局尚未開罰，可協助將廢棄物加蓋，不要讓北風刮進村莊；因目前已找到行為人，若由五河分署清除有圖利疑慮，應由行為人清除，或由環保局代為清除，再向行為人求償。