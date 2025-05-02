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高雄3農會改選都現選舉歪風！內門農會2人賄選遭起訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市基層農會今年2月舉行改選，內門區農會卻爆出多人涉入現金買票賄選、理事長非法收集個資，美濃區農會也出現候選人請客吃飯的餐會賄選，甚至路竹區農會還有候選人拿2盒土雞蛋要行賄等情況，經橋頭地檢署偵辦，內門農會2人買票、2人違反個資法遭起訴。

橋頭地檢署表示，檢方偵辦114年高雄市各級農會選舉賄選，查出內門區農會第20屆農會代表改選中，柯姓候選人及游姓候選人分別涉嫌現金買票，柯以每票5千元向3人買票，游以每票6千元向1人買票，2人皆被依違反農會法第47之1條提起公訴，其餘6名賄選涉案人緩起訴。

原本遭質疑涉嫌買票的農會理事長洪輝煌，經檢方偵查終結，證實並非買票，而是涉嫌違反個資法，洪輝煌指示農會郭姓辦事員非法收集農會選舉當選人個資，包含地址、電話等，還整理成名單電子檔傳給他人，侵害64名當選人隱私，洪及郭皆被依涉嫌違反個資法起訴。

美濃區農會則出現黃姓農會代表候選人設宴，免費款待農會會員，8人一桌餐費花了6千6百元，不過黃經檢方諭知緩起訴。

不過路竹區農會更出現有農會監事候選人，拿土雞蛋行賄也遭法辦，被檢方查出陳姓候選人為了求當選監事一職，親自騎機車拿著2盒、約30顆土雞蛋到農會會員家中拜票，但遭到拒絕賄選而未得逞，陳同樣經檢方諭知緩起訴。

橋頭地檢署。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地檢署。記者巫鴻瑋／攝影

個資 賄選

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