退出民進黨參選嘉義六腳鄉長落選 前鄉代會主席涉貪遭收押禁見

嘉義縣六腳鄉前鄉代會主席黃明世，本屆退出民進黨選鄉長，被縣黨部認定違紀開除黨籍，選舉落選，遭檢舉與黃姓堂哥，涉嫌在2018、2019年間，藉民眾抗爭陳情等事由，向某畜牧場要求支付數十萬元回饋金，涉貪汙治罪條例罪，嘉檢調日前搜索約談黃明世與堂哥，檢方對黃明世向法院聲押禁見獲准，黃的堂哥諭令10萬元交保。

地檢署說，檢察官江炳勳偵辦六腳鄉前代表會主席黃明世等人涉犯違反貪汙治罪條例案件，指調查局航業調查處高雄調查站組成專案小組，向嘉義地方法院聲請搜索票，上月30日，持搜索票黃明世及堂哥黃男住處等地執行搜索，傳喚被告2人及相關證人8人到案偵訊。

此案是調查局航業調查處高雄調查站檢具情資報請指揮偵辦，再經縝密蒐證後，發現被告2人疑似在2018及2019年間，藉民眾抗爭陳情等事由，向某畜牧場要求支付回饋金，涉有貪汙治罪條例第4條第1項第2款之藉勢、藉端勒索財物等罪嫌。

經檢察官指揮搜索漏夜訊問後，認為被告2人涉犯罪嫌重大，被告黃明世有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准，黃姓被告無羈押必要，諭知10萬元具保。