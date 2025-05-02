美商建高控股未登記申報招攬投資房地產基金19年 創辦人緩起訴
美商建高控股專營房地產投資，2004至2023年間未辦理分公司登記、未經許可募集有價證券，涉收受投資款6249萬餘美元、新台幣2716萬餘元新台幣。台北地檢署去年搜索約談創辦人陳銘達及董事總經理周子廸，訊後交保。今全案偵結給予緩起訴處分，分別支付公庫150萬、100萬元。
緩起訴指出，美商建高控股在2024年1月2日經濟部商業發展署核准登記，但於2004至2023年間處於未登記、申報狀態，不得用外國公司名義營業、非法募集有價證券，向不特定人招攬美國建高所發行的「美國環太平洋房地產基金」且有多項投資專案，以「股東權益」或「免除債券」的有價證券，向投資人募集資金，再將募得投資款用於購置美國各地區的不動產，經整修後收租或賣出。
美國建高公司提出的環太平洋房地產基金第16號為例，「股東權益」每1單價格為10萬美元，投資人至少需認購50萬美元，認購後可成為環太平洋房地產基金16有限責任公司的股東，該公司清算後案持股比例分配盈餘。
「免除債權」則是投資期間5年，最小投資單位為30萬美元，年息11％，每年可實領現金利息5%，6月、12月個配息2.5%，其餘6%每半年以複利計算至到期為止。
檢方統計，陳、周於2004至2023年的19年期間，在台收受投資款6249萬9529美元、新台幣2716萬5000元，2人到案後坦承犯行，違反公司法「非法以外國公司名義營業罪」及證券交易法「未經許可募集有價證券罪」檢方考量2人認罪態度良好，行為所生危害非鉅，給予緩起訴處分，緩起訴期間2年，陳支付公庫150萬元、周支付100萬元。
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