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5億高中生案 夏男遭控殺人 二度不起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

5億高中生案，夏男（右）被控涉嫌殺人，檢方昨二度不起訴。圖／聯合報系資料照片
5億高中生案，夏男（右）被控涉嫌殺人，檢方昨二度不起訴。圖／聯合報系資料照片

台中市賴姓高中生墜樓身亡案，同婚的夏姓地政士助理被控涉嫌殺人，檢方八度勘驗現場、二次解剖遺體，仍無證據顯示他殺，昨二度不起訴。檢方認為，賴雖未留遺書，但面臨喪父、家族奪產，對剛滿十八歲的他「是不可承受之痛」。

賴母委任律師許哲維表示，賴母感謝檢察官耗時詳查，他們仍認為賴無輕生動機，待收到不起訴書後決定是否提再議。

賴男二○二三年五月四日墜樓身亡，賴的母親控訴兒子剛自爸爸繼承卅多筆、價值五億元遺產，卻被夏男帶去登記同性結婚，時隔四個小時就墜樓，控訴夏及其地政士父親殺人。

台中地檢署耗時查無夏男涉嫌殺人實證，二○二三年六月以罪嫌不足不起訴，賴母提再議，台中高分檢發回續行偵查。夏男另涉假結婚已被依偽造文書罪判一年六月入獄服刑。民事部分，賴母對夏提婚姻無效之訴，台中地院本月廿七日將辯論終結。

檢方就夏被控殺人部分續行偵查一年九個月，到場勘驗、採證八次，兩度解剖賴遺體，血液、尿液檢驗無毒化物，也未檢出麻醉藥品，賴身上沒有防禦性傷口，監視器拍到賴墜樓瞬間仍有表情，綜合研判賴自行翻越十樓陽台墜落。

夏男稱絕對沒有殺人，他有地政士專業「謀財害命不會做得如此激烈」；檢方認為，賴面臨喪父，怕遭父親元配驅趕掠奪財產，生活頓失依靠，夏男乘虛而入想支配其房產，賴未留遺書，但一連串憂傷擔心，對剛滿十八歲的他是不可承受之痛。

檢方表示，辦案未預設任何立場，是以還原真相、替死者發聲為信念，基於科學偵查比對所有證據，仍無從認定夏姓父子涉嫌殺人，仍不起訴。

假結婚 墜樓 殺人

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