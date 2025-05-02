假投資柚子幣 坑殺逾2千人 扶輪社前社長涉吸金收押

不法集團假藉投資柚子幣為由吸金上千人，甚至有宮廟信眾集體受害。圖／橋頭地檢署提供

男子蔡承穎涉嫌組織吸金集團，用假投資App「伊甸平台」坑殺投資者，高雄楠梓某宮廟信眾還集體受騙；橋頭地檢署指揮警調逮捕蔡男等七人，查出受騙者可能逾二千人，訊後聲押蔡男與楊姓共犯獲准，正清查被害人與贓款金流。

據了解，蔡男曾是台南某扶輪社社長，他涉嫌與楊姓男子共謀，假藉投資「ＥＯＳ柚子幣」，從二○二一年起陸續招攬投資者，下載由他們創辦的假投資App「伊甸平台」，宣稱保證獲利，隨時能取回本金，投資者成功招募新成員，還能額外獲得獎金。

蔡為了取信投資者，利用扶輪社社長身分開說明會，加上他有當地警友會、義消顧問團、同業公會、某科大校友會榮譽理事長的頭銜，又是某氣體公司總經理、某科技公司獨立董事，讓許多民眾深信不疑。

檢方調查，蔡宣稱的「ＥＯＳ柚子幣」確實為虛擬貨幣之一，投資人以為每月獲利可達百分之一四四以上，卻不知蔡等人根本沒投資購買，而是挪作他用，包括買賓士車、買其他虛擬貨幣。

檢警調搜索時查扣到四百多萬元虛擬貨幣，詐團其中一個帳戶金流就四千萬元，初步掌握投資人多達二一○○多人，絕大多數是台南、高雄地區民眾；目前有廿多人出面指控受騙、金額八百多萬元。

檢方拘提七人，訊後認定蔡、楊二人涉嫌違反銀行法非法經營銀行業務、三人以上共犯詐欺取財等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘五名詐團成員以十萬至廿萬元不等交保。