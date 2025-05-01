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陸軍上校處長浮報費用斷前途 地院首開全都認

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍司令部軍事情報處吳姓上校處長，被控任內多次浮報差旅費、餐會詐領款項，遭桃園地檢署依貪汙罪起訴，桃園地院今午首開準備程序，吳對起訴事實、罪名全認罪，公訴當庭新增陸海空軍刑法並加重其刑，辯護人請庭上審酌被告已是特定身分，法官諭知候核辦。

長年駐美擔任國防部聯絡官的52歲吳姓上校，6年前返國述職，有大好前程的他，2019年8月至國防部陸軍司令部軍事情報處擔任上校處長，就任處長2年10個月期間，為貼補支出的交通費，明知並未出差，卻指示不知情下屬，根據不同時間不同案況核銷12次差旅費，詐領1萬9977元。

又遭人檢舉利用職務之便詐領財物，2021年12月13日根本未與韓國駐台武官等人員外事交流餐敘，吳命不知情陳姓參謀官，於同年月15日以「本處與韓國駐台武官等人員外事交流餐敘」名義核銷2萬元並詐領；隔年3月3日也沒舉辦情報交流暨外事工作餐敘，命不知情鄧姓參謀官於2022年2月15日以「0303情報交流暨外事工作餐敘」名義詐領核銷的8000元款項。

另，2022年3月30日舉辦111年第1季華美情交會工作會議後，晚餐明明在某日式餐廳用餐，為核銷所屬任姓情報官（另為緩起訴處分）事先自費購買的夏慕尼餐券，命任官翌日以「在王品餐飲股份有限公司夏慕尼中壢復興店消費鐵板燒20份」為名義上簽呈核銷餐券的2萬3000元，至於當天日式餐廳近2萬元餐費由吳支出。

時任軍事情報處情研組的48歲張姓上校組長，同樣有出席當天的會後餐敘，明知簽呈上所載之「夏慕尼鐵板燒20份」為不實，竟仍在任姓情報官的簽呈上核章，同遭檢舉，案經桃園憲兵隊報告偵辦。

經內部調查，吳主動繳回詐領12次差旅費、2次餐費共4萬7977元，20份鐵板燒餐券則移交陳姓副處長保管，同年6月1日遭調職，並於8月16日退伍，由於吳犯後坦承犯行，各別犯罪所得均在5萬元以下，並已繳回，檢方建請法院從輕量刑以勵自新。張姓上校組長直到2023年4月30日才調離軍情處，檢方偵查仍否認犯行，起訴書建請法院縱審理中坦承犯行，仍不宜宣告緩刑。

吳、張今天均出庭應訊，態度良好也都認罪，吳的辯護律師毛仁權就檢方起訴12次差旅費部分，請庭上審酌犯行接續，是否依據公職人員選舉的行賄罪科刑資料將12次全屬於1罪；由於無其他證據需調查，審判長說明審判程序將依卷內供述證詞、物證及書證傳訊，再依次訊問被告並諭知候核辦。

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被檢舉2019年8月至2022年5月31日任內涉嫌浮報差旅費及餐費4萬餘元涉貪遭訴，案發後遭調職汰除，桃園地院今首度召開準備程序，吳全部認罪。圖為陸軍司令部外觀。圖／擷取自Google Maps
陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被檢舉2019年8月至2022年5月31日任內涉嫌浮報差旅費及餐費4萬餘元涉貪遭訴，案發後遭調職汰除，桃園地院今首度召開準備程序，吳全部認罪。圖為陸軍司令部外觀。圖／擷取自Google Maps

國防部 旅費 桃園地檢署 陸軍

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