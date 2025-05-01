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為助弟拓展事業 受刑人竊取公務電腦數百筆個資遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹林男在服刑期間被調用至新竹監獄調查科作業，竟趁辦公室無人監督之際，非法取得收容人家屬個資，準備交給胞弟拓展事業使用，但因行徑曝光被告發。新竹地院依非公務機關非法利用個人資料罪，判林男5月徒刑，得易科罰金15萬。

判決書指出，林男2022年入監後，於同年12月被調用為「視同作業收容人」，協助統整監所資料。林男去年7月2日趁辦公室無人，打開受刑人游男電腦，複製儲存於其中的「出監人員家屬資料」EXCEL檔案，並列印成紙本後放入牛皮紙袋，準備寄給胞弟拓展生意。

林男未直接寄件，而委由另一名即將假釋出獄的受刑人黃男協助轉寄。但黃男察覺異常未代為寄出，將文件轉交給游男。游男將牛皮紙袋拆開查看後，發現竟然是出監人員家屬資料紙本，報告監所才揭發此事。

法官認為，林男為協助親人擴展生意，竟無故取得公務電腦內之電磁紀錄，並非法蒐集數百筆個人資料，若遭流出，可預見將造成巨大損害及困擾，幸因黃男、游男即時察覺有異並通報監所管理人員，個資始未流出。最終依犯非公務機關非法利用個人資料罪，處林男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬。

新竹林男在服刑期間被調用至新竹監獄調查科作業，竟趁辦公室無人監督之際，非法取得收容人家屬個資，準備交給胞弟拓展事業使用。示意圖／報系資料照片
新竹林男在服刑期間被調用至新竹監獄調查科作業，竟趁辦公室無人監督之際，非法取得收容人家屬個資，準備交給胞弟拓展事業使用。示意圖／報系資料照片

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