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酒駕騎士撞尾門慘死…大貨車違停未設警示 司機遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張姓大貨車司機清晨違規停車並降下電動尾門，因未設警示設施，導致機車騎士劉男撞擊後傷重死亡。法官認為，雖劉男酒駕為事故主因，但張男違規停車亦構成過失，最終依過失致死罪判張男有期徒刑5月，得易科罰金。緩刑2年。

判決書指出，去年5月12日凌晨4時許，張男駕駛營業用大貨車行經新竹市東大路二段，違規將車輛停放在紅線路段，並降下電動尾門，卻未依規定設置警告設施。同時劉男騎機車行經該處，未注意前方狀況，撞上尾門倒地，傷重不治。

事故鑑定報告指出，劉男酒精濃度超標，行車時未注意安全，構成肇事主因；張男違規停車並未設警示裝置，屬次要原因。盡管如此，法院仍認定張男行為具過失，與死亡結果間具有相當因果關係。

法官認為，張男為職業駕駛，應熟悉交通規則，卻在天候與視距良好情況下違停、未設警示，導致騎士劉男死亡，造成不可挽回的遺憾，對家屬也是重大創痛，審酌張男肇事後主動向警方坦承，符合自首構成要件，且與死者家屬達成和解，展現悔意與補救誠意，最終依過失致人於死罪，判有期徒刑5月，得易科罰金。緩刑2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹張姓大貨車司機清晨違規停車並降下電動尾門，因未設警示設施，導致酒駕的機車騎士劉男撞擊後傷重死亡。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照
新竹張姓大貨車司機清晨違規停車並降下電動尾門，因未設警示設施，導致酒駕的機車騎士劉男撞擊後傷重死亡。（圖僅示意，非當事人）。圖／報系資料照

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