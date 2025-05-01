「難接受輕生」五億高中生案家屬感謝檢察官詳查 視情況決定再議

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，另夏及其地政士父親被控殺人部分不起訴經發回，台中地檢接續偵查，2度解剖、8次現場勘驗，仍認嫌疑不足，再度不起訴；賴母律師表示，收到不起訴書將再決定是否提再議。

賴男2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴母親控訴兒子剛從爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏殺人。

台中地檢署當時窮盡100多項偵查行為，仍查無夏男涉嫌殺人實證，就殺人部分不起訴，經台中高分檢發回，中檢續行偵查。至於夏假結婚部分，法院已依偽造文書罪判他1年6月，現正服刑中。

中檢續行偵查1年9個月期間，二度回現場勘驗、採證，並第二次鑑定賴的遺體，其血液、尿液無毒化物，身上沒有預防性傷口，監視器也拍到賴墜樓瞬間仍有表情，綜合證據研判賴自行翻越10樓陽台欄杆墜落，是生前墜樓屬於輕生，就夏姓父子涉嫌殺人部分今二度不起訴。

賴母委任律師許哲維表示，賴母感謝台中地檢檢察官耗時詳查，有關賴傷勢、解剖及現場勘驗等結論，並無重大反對，因檢方認定賴男輕生死亡，這部分仍認為其並無輕生動機。

許哲維說，待收到檢方不起訴書後，將繼續和賴母討論，視檢方就賴男輕生前因後果、有無清楚交代等，並視其必要決定是否提起再議。

至於賴母對夏男提告民事婚姻無效部分，台中地院民事庭審理多時，已排定5月27日言詞辯論終結，近期也將宣判。

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