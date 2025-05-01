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被控掏空遠航36億！張綱維喊冤「只有我損害」 怨華航、復興空難後還能飛

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

遠東航空公司董事長張綱維被控掏空，獲利近36億元，一審被依證券交易法等判14年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今行準備程序，張喊冤，法官請他說明上訴要旨但提醒「不是來聽你講故事的」，張開口便說「我三十幾歲接觸遠航前...」，法官指正「這就是在講故事」。張埋怨「華航、復興空難還能繼續飛，對遠航太不公平」。

張綱維因7度違反科技設備監控規定，4月2日遭高院拘提，調查後裁定羈押未禁見；張不服而抗告，最高法院4月24日駁回。

檢方2020年7月起訴遠航人員3人，北院除判張綱維除14年重罪，另處1年得易科罰金之刑，未扣案犯罪所得32億元沒收；遠航副董事長鄭晴文判刑3年，得易科罰金之刑8月；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑。合作金庫前董事長廖燦昌、前副總黃伯川、前協理陳世卿，及林文理、孫翊溱、呂明昇、劉佩璇4名經辦行員遭訴，一審皆無罪。

檢方起訴指出，遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，遠航又承受重大損失。

台北地院認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

高院今開庭時，檢察官認為張綱維虛增廣告收入，涉犯證交法「財報不實」，一審此部分判無罪不合理。

張綱維表示，案件裡的所有公司都是他一人獨資，沒有被害人，也沒有欠員工薪水，旅客也沒損失，因沒有股東，怎麼會自己背信、侵占、掏空自己？還說「只有我損害」。張說，因當時重整人「富理門公司」蔡慧玲律師找他接手，因當時房地產事業正好，手上蠻多現金的，才想回饋社會，遠航負淨值180億，有什麼好詐騙的？並說以後沒人敢再做公司重整。

張說自己畢業於清華大學化工研究所，不熟財報，不明白怎麼走到身敗名裂、過得這麼悽慘？他頻呼「太冤枉了」，指遠航的飛機現在擺到爛，幾千名員工沒了工作，當年遠航被下令停飛並不公平，曾造成重大空難的華航、復興航空卻能繼續飛行。

律師謝協昌直言張綱維絕對不構成犯罪，因遠航百分之百為獨資公司，未對外募集股東，不適用證交法，張是唯一股東，何來背信、掏空，疑點重重，況且所有向銀行的借款擔保品都來自關係企業的貸款，在遠航的重整過程中，律師、會計師不斷感謝張綱維。謝感慨「不是張綱維掏空遠航，是遠航掏空了張綱維」。

台灣高等法院審理遠航掏空案，董事長張綱維表示，案件裡的所有公司都是他一人獨資，沒有被害人，也沒有欠員工薪水，旅客也沒損失，因沒有股東，怎麼會自己背信、侵占、掏空自己？記者王宏舜／攝影
台灣高等法院審理遠航掏空案，董事長張綱維表示，案件裡的所有公司都是他一人獨資，沒有被害人，也沒有欠員工薪水，旅客也沒損失，因沒有股東，怎麼會自己背信、侵占、掏空自己？記者王宏舜／攝影

掏空 遠航 關係

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