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南投警員打獵遭擊斃 同行兄弟、表哥一度串證下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投賽德克族謝姓警員去年和同族范姓表哥、不具原民身分的詹姓兄弟打獵，詹兄誤觸釀謝中彈身亡，詹姓兄弟、范一度串證想卸責；法院一審依槍砲、過失致死判詹兄2年8月，詹弟、范男偽證罪判4月，二審考量3人均和謝家屬和解，撤銷改判詹兄2年6月，詹弟、范男均緩刑2年，仍可上訴。

檢警調查，謝員2024年2月18日病假期間，開貨車載詹姓兄弟、范姓表哥，一同攜帶3把長槍到南投國姓鄉乾溝村鹹菜甕山區打獵。

當時眾人爬坡尋找獵物時，詹兄雙手持槍上膛，槍口還朝著前方的謝員，結果操作不慎誤觸扳機，釀鋼珠擊發射中謝的下背、後頸，詹弟、范男聽聞槍聲趕赴現場。

但詹兄怕自己非法持槍、誤射謝員一事曝光，就帶著2把槍和弟弟下山離開，直到范男報案，警方到場查扣第3把槍，並將謝員送醫急救仍於隔天19日身亡。

未料詹姓兄弟、范男卻提前串證，說好之後警詢、偵訊時要一口咬定說詹兄沒有持槍，兄弟兩案發時還沒抵達而是在山溝抓蝦，不知謝員為何死亡，還將2把槍藏起來。

南投地檢署偵訊時，范男謊稱只有謝員自己帶槍，沒看到詹姓兄弟；詹弟則說，他們兄弟非原住民沒去打獵，接到范電話稱謝受傷很嚴重，不關他們兄弟的事，叫他們回家。但檢方比對證據戳破謊言，20日拘提詹兄，並在丁台路稻田起獲2把槍，3人這才坦承犯行。

南投地院一審審酌，詹兄非法持槍，操作失當誤擊斃謝員，詹弟、范男為掩飾詹兄違法而虛偽陳述，影響司法公正，考量3人最終認罪，依槍砲、過失致死等罪判詹兄2年8月，依偽證罪各判詹弟、范男4月、4月，不予緩刑。

台中高分院二審查，詹兄答應賠償謝員家屬600萬元和解，其持槍是為打獵目的非惡，依刑法第59條情堪憫恕減刑後撤銷改判2年6月；另詹弟、范男同樣與謝家屬和解，對方同意緩刑，二審就量刑部分駁回，但宣告均緩刑2年。

南投謝姓警員打獵遭槍擊斃命，警方案發後帶詹姓男子（頭戴衣物者）到案發現場模擬。圖／民眾提供
南投謝姓警員打獵遭槍擊斃命，警方案發後帶詹姓男子（頭戴衣物者）到案發現場模擬。圖／民眾提供

兄弟 南投 過失致死

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