走私香菸被罰600萬…名下不動產隔月贈與姊姊 男子管收

新北市瑞芳區曾姓男子因涉嫌總值千萬元私菸案，被裁罰600萬元，另積欠交通罰款等2萬多元。行政執行署宜蘭分署執行曾男名下財產時，發現他在被查獲走私的隔月，便將持分的不動產贈與他的姊姊。宜蘭分署拘提到案後，向宜蘭地方法院聲請管收獲准。

宜蘭分署今天表示，52歲曾男2020年9月間，被海巡署偵防分署台北查緝隊查獲，在瑞芳地區運輸、意圖轉讓而貯藏總值達1001萬元香菸，新北市政府財政局依菸酒管理法裁罰600萬元。曾男另滯納違反道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法罰鍰2萬多元。

宜蘭分署收案之後，立即著手執行曾男名下所有之財產，並已執行曾男人壽保險解約金及租金債權77萬多元。承辦執行官繼續調查曾男財產狀況，發現曾男2020年9月間遭查獲走私時，同年10月就將名下在瑞芳持分的不動產贈與其姊。

宜蘭分署表示，曾男被查獲貯藏私菸當天，海巡署查緝人員即告知會被依菸酒管理法處罰，可認已知悉法定罰鍰義務。承辦執行人員多次詢問曾男轉讓不動產緣由，曾男先宣稱「沒有任何原因，是我主動過戶」，後又改稱因欠其姊債務才轉讓，但無法提出借據或任何金流佐證。

執行官認為曾男行為構成行政執行法第17條第6項第3款，「處分、隱匿應供強制執行之財產」等法定管收事由，經合法通知無正當理由不到場，向宜蘭地院聲請拘提曾姓男子，4月29日前往曾男住處，因曾不願就欠款提出任何清償方案，執行官隨即向宜蘭地院聲請管收曾姓男子獲准，送往矯正署宜蘭看守所附設管收所執行管收。