「台中班長」街頭掛災難預言廣告 遭警送辦散布謠言…法院不罰

台中市民段體佩自稱「台中班長」多次參選民代，他曾掛出腳踩俄羅斯總統普亭等大型看板引起話題，他日前又掛出日本作家竜樹諒預言7月5日台日九級地震預言，要求停止罷免防災，有民眾檢舉被警方依違反社會秩序維護法散布謠言送辦；法院以他僅是提出「防災建議」裁定不罰，可抗告。

台中第五分局移送指出，段體佩在臉書公開發布「日本竜樹諒預言、7月5日清晨台日九級地震、班長段體佩、請停罷免趕快防災」文字，3月15日凌晨起又在北屯區太原路3段、九龍街口前空度，懸掛該預言的廣告看板。

第五分局說，有民眾在台中市政府陳情整合平台檢舉他，認為段利用「預言」捏造「災害的發生」，造成民眾恐慌，足以影響公共之安寧，依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言」將他移送。

台中地院指出，段男坦承客觀言行，但在警詢時辯稱，因很多因很多領域學者不約而同說，今年台灣、日本7月5日會發生9級強震，且Youtube大約有20個網站都有報導過，鄭弘儀、謝向榮也有視頻，網路、電視都有報導過，他只是善意提醒沒有關心網路訊息的民眾。

法院查，段發布的貼文、廣告，主要記載「日本竜樹諒『預言』」等文字」，足見是以「某著作者推測事情的發展」並提出防災建議，難認段故意捏造不實謠言。

法院也說，日籍作者竜樹諒描述他夢境而出版之「我所看見的未來」漫畫集中，提到2025年7月重大災難，屢經新聞媒體、雜誌書商披露並流傳中，是公眾所周知之事。段體佩的言論是針對該言論提出防災建議，難認足使聽聞者心生畏懼、恐慌，而有影響公共安寧。