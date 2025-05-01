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阿嬤市價3折賣房給照顧她的女兒 孫女控姑姑奪遺產敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹鍾女代父繼承祖母遺產，卻指控姑姑假買賣，把祖母價值數百萬的房子低價過戶占為己有，向法院主張該筆房地產買賣無效。法官調查，交易價格雖低，但是祖母親口說：「賣給女兒當生活照顧回報」，姑姑也確實有匯款、辦移轉，判鍾女敗訴。

鍾女主張，她是已逝祖母廖婦的孫女，父親早年過世，依法代位繼承祖母遺產。家中遺產分配原本已有爭議，為此她也提起遺產返還訴訟，過程卻發現祖母生前曾以166萬元的超低價，把新竹市某處價值近500萬元的房子賣給姑姑，讓她懷疑根本是假買賣、真轉移，目的是繞過其他繼承人分產，於是另案提告。

鍾女質疑，祖母在簽約前曾動過2次腦部手術，身體狀況不佳，生活開支與存摺都由姑姑掌控，甚至還有金流紀錄顯示，買房款項竟是從祖母帳戶中領出，「等於是拿我阿嬤的錢買阿嬤的房子」，根本是假戲一場。

鍾女姑姑反駁，房子確實是母親主動表示要便宜賣給她，當時她照顧母親生活起居，連看護費用也都她在出。簽約過程全程有代書在場錄影，錢也真實從她帳戶匯出，不存在任何「假買賣」。

法官審理，雙方在買賣當天確實有166萬元的匯款紀錄，鍾女無法提出有使用祖母資金支付買賣價金的事證，代書也證實，當時祖母意識清楚，明確表示想把房子賣給女兒做生活費使用，認為情節合乎常理。

法官認為，祖孫間確有財產糾紛，但不能因為親屬關係與買賣價格低於市價，就武斷認定為假買賣、掏空遺產。鍾女姑姑與祖母間的交易流程完整、有錄影存證，且價金亦確實支付，雙方具有真實的買賣合意。祖母口頭表達願以低價處分房屋給長期照料其生活的女兒，動機合於親情常理，亦無強迫或失智疑慮。

法官指出，鍾女雖指控姑姑動用祖母帳戶資金自買自賣，但舉證內容多屬推測、未能具體證明金流與買賣之間的直接關聯。反觀鍾女姑姑的金流資料與證人供述，均與她主張相符，認定該筆買賣交易並非「演戲」，最終駁回鍾女之訴。

新竹鍾女代父繼承祖母遺產，卻指控姑姑假買賣，把祖母價值數百萬的房子低價過戶占為己有，向法院主張該筆房地產買賣無效。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影
新竹鍾女代父繼承祖母遺產，卻指控姑姑假買賣，把祖母價值數百萬的房子低價過戶占為己有，向法院主張該筆房地產買賣無效。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影

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