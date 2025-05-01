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不滿鄰居監視器對準家門 台南男彈弓棍棒搞破壞判罰金8千

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子不滿鄰居監視器對準其家門，前年10月31日拿彈弓朝其住家門口外面天花板發射，不到1個月又持棍棒敲破住家門口監視器而挨告，他辯稱，持彈弓朝蝙蝠發射，也沒敲打監視器，但與法官勘驗監視器畫面不符，認他犯毀損罪共2罪應執行罰金8千元。

黃男辯稱，他很討厭蝙蝠，前年10月31日晚間10時6分許拿彈弓朝在他家住處外飛的蝙蝠發射石頭，但不知有沒有打到鄰居的天花板，應該不可能打到天花板，對方天花板上掉的漆不可能是他造成的。他也說，前年11月22日下午4時30分許他在家裡修馬達之類的東西，看到他們家的監視器鏡頭掉下來，他跑過去看，並沒有拿棍棒敲監視器。

然而，林姓鄰居指述明確，並有監視器畫面截圖及天花板、監視器毀損照片及電腦公司修繕估價單等佐證。

台南地院表示，黃男於偵訊也供承持彈弓向外發射時，打到鄰居住家天花板，且依10月31日當晚監視錄影畫面截圖顯示，黃男面朝監視器所在位置，並無朝自家住處外射擊蝙蝠舉動，與其辯解不符，不可採信。

另依11月22日監視器畫面截圖顯示，黃男持條狀物品敲擊監視器，與他所辯單純觀看監視器鏡頭不符。

台南地院審酌，黃男因不滿鄰居裝設監視器對準其家門，不思以理性方法解決爭議，竟毀損其住處監視器上方油漆及監視器鏡頭致令不堪用，很不應該；又考量黃男否認犯行，未與鄰居和解或賠償損害，犯後態度不佳，認他犯毀損罪處罰金3千元，又犯毀損罪處罰金6千元，應執行罰金8千元，可上訴。

台南地院指出，黃男因不滿鄰居裝設監視器對準其家門，不思以理性方法解決爭議，竟毀損其住處監視器上方油漆及監視器鏡頭致令不堪用，認他犯毀損罪2罪，應執行罰金8千元。記者邵心杰／攝影
台南地院指出，黃男因不滿鄰居裝設監視器對準其家門，不思以理性方法解決爭議，竟毀損其住處監視器上方油漆及監視器鏡頭致令不堪用，認他犯毀損罪2罪，應執行罰金8千元。記者邵心杰／攝影

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