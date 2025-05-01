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假要債真押人強盜簽本票 男犯2罪遭判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓男子誆古男欠他26萬元，找人打一頓，押著古領10萬元並要古在本票上偽簽胞兄名，以此向橋頭地院申請支付命令查封古兄在桃園八德房產未果，又誣告古偽造本票，桃園地院審結，將吳依強盜罪判6年10月、誣告罪判6月。

桃院說明，被告吳男對古姓被害人為強盜、迫使其偽造有價證券犯行，雖然曾經檢察官於2021年間做出不起訴處分，但因檢察官發現有新證據，又對被告吳男追加起訴誣告罪，地院認於法有據，受理案件後，進一步審理並做出判決。

審理期間，被告吳男僅承認與古姓被害人互毆及索討債務等行為，矢口否認強盜、偽造有價證券、行使偽造有價證券、使公務員登載不實、詐欺、誣告等犯行。

合議庭依據證人證詞並對照古姓被害人簽立本票時的錄影檔，認定古男遭被告施以暴力後，身體負傷、飽受驚嚇，隻身於便利商店無拒絕、對抗被告脅迫的能力，雖未取得胞兄授權簽立本票，仍依被告指示，於「共同發票人」欄書立胞兄的名字。被告明知上情，竟於檢察官面前不實誣指古男為自行起意偽造有價證券，被告各項犯行均堪認定。

合議庭審酌，被告本件犯行造成古男身體、自由、財產、精神損害，並嚴重影響社會法治，惡性非輕；參以被告始終否認犯行的態度、智識程度及家庭經濟生活狀況等情狀，分別量處適當之刑。

犯罪事實指出，40歲吳浚誌2019年8月間，以古男欠他錢為由，在八德區某小吃店找到古並要求還錢，古男自認沒欠錢拒絕，吳夥同多名友人毆打古男，帶著古前往超商ATM領10萬元交出，又要古以代胞兄偽簽26萬元本票。

吳拿著本票向橋頭地院聲請對古兄核發支付命令，並於2020年8月13日取得後，聲請強制執行，查封古兄名下八德區介壽路二段212巷內房產和土地，後因橋院2022年2月17日撤回囑託桃院執行，幸未予以拍賣抵償；吳想藉強制執行程序取得26萬元落空，2023年2月間向桃園地檢虛構古欠他錢，拿偽簽古兄名的本票給他抵債，古因故坦承代兄簽名，於是控告古偽造有價證券，卻遭檢方查出全是吳自導自演，而依誣告罪起訴。

吳姓男子自導自演誆騙古男欠債，押人取款並要求代簽胞兄之名的本票，之後又藉此本票企圖查封他人房產獲利未遂，依此誣告古男涉犯偽造有價證券罪，桃園地院審結，將吳男依強盜罪判6年10月、誣告罪判6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
吳姓男子自導自演誆騙古男欠債，押人取款並要求代簽胞兄之名的本票，之後又藉此本票企圖查封他人房產獲利未遂，依此誣告古男涉犯偽造有價證券罪，桃園地院審結，將吳男依強盜罪判6年10月、誣告罪判6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

強盜 桃園地院 被害人

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