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詐團藉投資柚子幣吸金 台南高雄上千人受騙有宮廟信徒集體遭詐
高雄橋頭地檢署查獲有詐騙集團鎖定台南、高雄的民眾行騙，以投資虛擬貨幣「柚子幣」為由吸金上千人，甚至有楠梓某宮廟信眾集體受害，主嫌蔡姓男子更利用扶輪社長頭銜開投資說明會，讓南部許多受害者誤信其說詞而深陷其中，檢警已逮捕多名詐團成員，蔡男遭羈押禁見。
檢方查出，詐騙集團以「伊甸平台」EOS柚子幣投資為由，從2021年起陸續對外招攬受害人下載「伊甸平台」App投資虛擬貨幣EOS柚子幣，並佯稱可保證年獲利可達144%以上，且隨時能取回本金，投資人若成功招募新成員，還額外獲得獎金，讓不少想投資翻身的民眾受騙上當。
主嫌蔡姓男子及楊姓男子更與中國大陸的詐騙集團成員合作，共組跨境吸金詐騙集團，以保證獲利為投資宣傳，加上蔡姓男子為多家公司董事長與獨立董事，更擔任某扶輪社社長及民間社團理事長等響亮頭銜，多次召開投資說明會，讓受害人深信不疑。
詐團騙取受害者信任投資資金後，並未實際替人投資購買EOS柚子幣，投資人也無法操作App解約取回本金，而是被詐團挪作他用，詐騙集團甚至把騙來的資金拿來買賓士，還有其他虛擬貨幣，檢警初步掌握受害投資人數高達超過2100人。
蔡男與楊男涉嫌違反銀行法非法經營銀行業務罪嫌及三人以上共犯詐欺取財等罪嫌重大，經法院裁定羈押禁見，其餘5名詐騙成員分別以20萬至10萬元不等交保。由於受害人數眾多，檢方呼籲本案受害投資人可檢具相關事證資料與承辦的司法警察機關，法務部調查局高雄市調查處聯繫。
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