詐團藉投資柚子幣吸金 台南高雄上千人受騙有宮廟信徒集體遭詐

高雄橋頭地檢署查獲有詐騙集團鎖定台南、高雄的民眾行騙，以投資虛擬貨幣「柚子幣」為由吸金上千人，甚至有楠梓某宮廟信眾集體受害，主嫌蔡姓男子更利用扶輪社長頭銜開投資說明會，讓南部許多受害者誤信其說詞而深陷其中，檢警已逮捕多名詐團成員，蔡男遭羈押禁見。

檢方查出，詐騙集團以「伊甸平台」EOS柚子幣投資為由，從2021年起陸續對外招攬受害人下載「伊甸平台」App投資虛擬貨幣EOS柚子幣，並佯稱可保證年獲利可達144%以上，且隨時能取回本金，投資人若成功招募新成員，還額外獲得獎金，讓不少想投資翻身的民眾受騙上當。

主嫌蔡姓男子及楊姓男子更與中國大陸的詐騙集團成員合作，共組跨境吸金詐騙集團，以保證獲利為投資宣傳，加上蔡姓男子為多家公司董事長與獨立董事，更擔任某扶輪社社長及民間社團理事長等響亮頭銜，多次召開投資說明會，讓受害人深信不疑。

詐團騙取受害者信任投資資金後，並未實際替人投資購買EOS柚子幣，投資人也無法操作App解約取回本金，而是被詐團挪作他用，詐騙集團甚至把騙來的資金拿來買賓士，還有其他虛擬貨幣，檢警初步掌握受害投資人數高達超過2100人。