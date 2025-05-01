影／被嗆「拿槍互開」拚輸贏 直播主賓賓哥嚇壞報案
網紅直播主「賓賓哥」江姓男子上月底與另一名直播主葉姓男子疑因糾紛爆發口角，葉涉在直播中嗆聲，聲稱要與江「拿槍互開拚輸贏」，網友看到直播嚇傻眼，警方隔天獲報立即前往江男直播間了解事發經過，江男也提告恐嚇，警方依法受理，將通知葉男到案說明。
據了解，網紅直播主「賓賓哥」江姓男子（43歲）今年4月28日與另一名直播主葉姓男子（58歲）疑因糾紛爆發口角爭執，葉男竟涉嫌在直播中出言嗆聲，聲稱要與江「拿槍互開拚輸贏」，收看直播的網友見2人火爆對話，當場傻眼。
隔天晚上9時許，江男於直直播中表示遭另一名網紅葉姓男子在直播時與其互嗆，為了蹭聲量，直播時葉還嗆聲揚言要雙方拿槍互開拚輸贏，轄區板橋警方接獲110轉案，當晚10時立即前往江男直播間了解案發經過。
警方在現場並未發現任何槍械，因江男當時仍在直播中，經協調於直播結束後，江男當晚至沙崙派出所說明案情並提告葉男涉嫌恐嚇。警方已依江男所提供葉男社群路徑，進一步查明涉案葉男身分，近日將由偵查隊通知葉男到案說明。
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