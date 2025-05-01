闖外甥女浴室摸透透還偷拍 他上訴期間還伸鹹豬手二審判更重

台南有名女童去年6月間在家浴室洗澡，同住表姨丈藉口替她敷面膜闖入，撫摸其胸、背及下體，還持手機拍攝，她在校哭泣遭老師察覺後通報，一審認表姨丈犯以違反本人意願方法使少年被拍攝性影像罪判4年，上訴二審期間，他竟又用手拍大腿舉動，法官認無悔意改判7年2月。

女童表示，晚上她在洗澡的時候，姨丈問她要不要敷臉，她把門開一條縫，探頭出去，他就把門打開了...幫她敷完臉之後，他就捏她胸部，摸大腿內側，還摸她尿尿的地方。他進浴室的時候有拿手機出來對著她，沒有看到他拿手機對著她做什麼，但當時手機螢幕顯示相機的畫面。

經查扣被告手機內，有他所拍攝女童性影像照片，可看出女童當時全身赤裸，臉上敷有白色面膜，僅在脖子處圍披一條毛巾以遮住身體前側，惟無法完全遮掩而仍露出胸部、下體等隱私部位。

一審認他犯後坦認犯行，未無端浪費司法資源，並與女童及母親調解成立，承諾分期賠償其所受損害，犯後態度並非不良，且前無任何性犯罪紀錄，認如逕科處被告最輕有期徒刑7年，仍有過重而值得憐憫之情，依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

法官認他犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪處4年。他不服上訴二審，未料，今年3月底仍於審理期間，竟出現用手拍女童左側大腿舉動，致女童感覺仍遭表姨丈繼續騷擾，而深感噁心、生氣及不舒服，因而提出陳述書。

他也坦認，確有拍女童左大腿的舉動，然而，他供稱，他覺得只是一般玩鬧，不覺得有猥褻意思。

台南高分院合議庭指出，被告所犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項法定刑固為「7年以上有期徒刑，得併科新台幣5百萬元以下罰金」，惟考量他客觀犯行情節嚴重、所生危害非輕，暨其主觀惡性重大、尚無從認有悔意情況，難認有何情輕法重而有違罪刑相當及比例原則情形，與刑法第59條適用要件不合，自無從依其規定減刑。