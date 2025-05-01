涉行賄警電子遊藝場倒閉 被逼簽自願離職女員工求償獲賠12萬

新竹市警察局前警官宋瑞展因涉收賄包庇賭博電玩案轟動一時，涉賄業者旗下6家電子遊戲場也全數停業。原擔任外場服務人員張女不滿公司停業後未依法發給資遣費憤而提告。法院判張女勝訴，雇主林男需支付12萬2085元，並補繳勞退提撥2萬5416元。

判決書指出，張女自2022年4月4日進入某經國電子遊戲場擔任外場服務人員，月薪含團體與接區獎金約5萬4980元。電子遊戲場所屬集團因涉嫌賭博，去年4月遭檢警查扣，並停止營業。

張女主張公司停業後，未領取特休工資、資遣費、預告工資、加班費及退休金提撥，於同年9月申請新竹市勞工處調解未果，因而提告求償。

雇主林男則辯稱，張女是自請離職，並已簽署「離職人員確認聲明書」，否認負有給付義務。但法院審酌，當時員工簽署離職書由集團統一製作，屬於定型化契約，且以「不簽就拿不到薪資」脅迫員工，顯失公平，依法無效。