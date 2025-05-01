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高雄市府遭控助攻財團土地煉金 都發局長吳文彥親自按鈴提告
近日一名林姓男子兩度以建台水泥「股東自救會」名義刊登廣告，批高雄市政府助攻財團土地煉金，都發局長吳文彥今早赴高雄地方法院按鈴申告，指林男對外自稱建台水泥總經理，多次抹黑造謠，嚴重損害市府名譽，為正視聽，因此提告。
吳文彥表示，林男今年兩度透過媒體，抹黑市府替財團助攻，市府嚴正譴責。他舉出三點駁斥，第一，建台水泥公司當初係因未依照內政部審定的都市計畫書，及與政府簽訂的協議書約定事項履行承諾，導致原廠區土地須依都市計畫規定回復原分區。
吳進一步說明，建台水泥廠原為特種工業區，公司申請變更都市計畫，經兩級都市計畫委員會審議，於2014年2月24日公告變更為特定住宅專用區、特定商業專用區及公共設施用地。卻未於細部計畫發布實施3年內完成第一期公共設施用地點交，並將土地所有權登記予高雄市，因此市府依都市計畫法定程序，經內政部都市計畫委員會於2020年4月21日審議，決議將此地回復工業區，並於同年12月11日公告實施。
他說，都市計畫變更過程中均依法通知地主，公民或團體陳情意見也提送內政部審議。過程公開透明，絕無林男所稱的「助攻土地煉金術」情事，且相關決定是經中央主管機關依法作成決議，非市府或前後任首長個人決策。
其次，法院拍賣建台水泥土地，純粹因該公司內部財務問題所致。林男質疑的土地法拍程序，屬司法機關權責，與高市府完全無關。相關指控毫無事實根據，是惡意造謠。吳文彥並說，林男對外自稱是建台水泥總經理，經查調臺灣公司網去年11月19日最新公司登記資料，建台水泥代表人是陳又慈，並非林男。
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