高雄市府遭控助攻財團土地煉金 都發局長吳文彥親自按鈴提告

近日一名林姓男子兩度以建台水泥「股東自救會」名義刊登廣告，批高雄市政府助攻財團土地煉金，都發局長吳文彥今早赴高雄地方法院按鈴申告，指林男對外自稱建台水泥總經理，多次抹黑造謠，嚴重損害市府名譽，為正視聽，因此提告。

吳文彥表示，林男今年兩度透過媒體，抹黑市府替財團助攻，市府嚴正譴責。他舉出三點駁斥，第一，建台水泥公司當初係因未依照內政部審定的都市計畫書，及與政府簽訂的協議書約定事項履行承諾，導致原廠區土地須依都市計畫規定回復原分區。

吳進一步說明，建台水泥廠原為特種工業區，公司申請變更都市計畫，經兩級都市計畫委員會審議，於2014年2月24日公告變更為特定住宅專用區、特定商業專用區及公共設施用地。卻未於細部計畫發布實施3年內完成第一期公共設施用地點交，並將土地所有權登記予高雄市，因此市府依都市計畫法定程序，經內政部都市計畫委員會於2020年4月21日審議，決議將此地回復工業區，並於同年12月11日公告實施。

他說，都市計畫變更過程中均依法通知地主，公民或團體陳情意見也提送內政部審議。過程公開透明，絕無林男所稱的「助攻土地煉金術」情事，且相關決定是經中央主管機關依法作成決議，非市府或前後任首長個人決策。