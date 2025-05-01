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「剴剴」保母認罪 他推測可能原因：純粹只是訴訟考量

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

台北市男童「剴剴」疑遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，劉彩萱昨天認罪，當庭說「對不起」。而在之前，包括檢察官偵查與一審剛開始的時候了，都不願意認罪，為什麼改變訴訟策略？

目前檢察官起訴的罪名是「對未滿7歲之人施以凌虐致死罪」，這項罪名最輕是12年以上有期徒刑，最重可以處無期徒刑。因為被害人是7歲以下，所以加重2分之1。「保姆終於決定認罪了」。律師呂秋遠表示，當然是因為證人與鑑定人在法院作證的結果。

日前看護Mira為了幫剴剴從美國專程回到台灣做證，證詞包括目睹剴剴罰站、在廁所吃殘渣剩飯，以及劉女毆打孩子，都鉅細靡遺的描述。

鑑定人呂立醫師在鑑定時明確說：「剴剴全身共有42處傷勢是虐待造成的，而且是大力、反覆造成，嘴巴曾經被塞硬物、鼻孔疑遭貼東西、頸部疑被勒住，左肩胛骨骨折。這些傷，都是過世前1個月密集造成。他的傷勢遍及全身，兩側頭部、額部有大片瘀傷。他的指甲雖未被拔掉，但指甲蓋、指甲溝受有傷勢，他肚子右下腹部的瘀傷必須用力掐或捏才會造成」。

既然證人與鑑定人的證詞都對劉彩萱不利，如果不認罪，有可能會判處無期徒刑，「所以她才選擇認罪」。

可是，即便劉彩萱認罪，呂秋遠表示，「她還是把原因歸咎給剴剴流利的三字經與五字經」，以及剴剴被制止說三字經以後不斷自摔，「她失去耐心以後才會對剴剴施虐。她綁住他，是為了保護他，也沒有對他性虐待」。

「她的認罪，純粹只是訴訟考量」。呂秋遠表示，如果國民法官真的相信劉彩萱所謂的「認罪」，刑度可能只會在20年上下。我們只能希望，法官可以考慮劉彩萱在所有犯行被證實以後才認罪的行為，畢竟，對剴剴的最後3個月來說，這真的太殘忍。

網友留言表示，「怎麼判都對孩子不公正，因為一條無辜性命就這樣沒了」、「她根本沒認錯，還在推託都是小孩的問題」、「認罪不夠！必須交代清楚共犯跟施虐細節與動機！不是什麼失去耐性就可以交代過去的」、「我覺得惡保姆不是真心認罪只是脫罪罷了，絕不能輕判，要為剴剴討公道」、「每次看到剴剴受的傷，都會心痛到哭」、「心疼再心疼，希望這次法律可以發揮正義」。

圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。本報資料照片
圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。本報資料照片

呂秋遠 指甲 無期徒刑

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