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影／貴婦奈奈今晨返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前男友黃博健及黃父等人，涉嫌以醫美診所非法吸金1億餘元，但3人於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，遭台北地檢署發布通緝，黃博健父親黃立雄與母親黃林麗真於去年5月遭加拿大政府遣返，貴婦奈奈則是由調查局駐加法務秘書陪同搭機於今天清晨返台歸案。

「貴婦奈奈」蘇陳端搭乘長榮航空BR-35航班於今天清晨4時56分抵達桃園國際機場，調查局人員於候機室內確認身分並在現場宣讀權益後替她上銬，先送往調查局台北市調查處，再送往台北地檢署歸案。貴婦奈奈下機時還戴著口罩，但隨後就將口罩拿下，在步行途中面對記者詢問皆不回應，最後直接露出手銬沒有遮掩。或許是沿路面對記者詢問有些壓力，她在搭乘前往市調處的車輛前，深呼吸吐了一口氣。

調查局國際事務處科長羅益培表示，蘇陳端利用高知名度，涉嫌與前男友黃博健及黃父等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。3人於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，於2019年1月8日發布通緝，調查局同年月11日提列蘇陳端等為冊列外逃通緝對象。

羅益培指出，經駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇陳端，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，蘇陳端由法務秘書陪同，今天清晨抵達台灣桃園國際機場，將由台北市調查處調查官接押並解送至台北地檢署歸案，彰顯調查局致力跨境執法及追緝外逃打擊不法之決心。

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前男友黃博健及黃父等人，涉嫌以醫美診所非法吸金1億餘元，逃亡加拿大7年於今天返台歸案，遭調查局人員上銬逮捕。記者黃仲明／攝影
網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前男友黃博健及黃父等人，涉嫌以醫美診所非法吸金1億餘元，逃亡加拿大7年於今天返台歸案，遭調查局人員上銬逮捕。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端遭上銬後，並無以物品遮掩。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端遭上銬後，並無以物品遮掩。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端今天返台歸案。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端今天返台歸案。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。記者黃仲明／攝影
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。記者黃仲明／攝影

加拿大 貴婦奈奈 通緝

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