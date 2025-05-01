桃園地檢署檢察官王念珩守護國土 查緝成果卓然獲表揚

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

一場檢警環三方跨部會共同努力守護國土的查緝環保犯罪大行動，光是桃園就揭破1.1萬噸非法廢棄物出口案，包括桃園地檢署檢察官王念珩在內10名檢警環查緝有功人員，昨於環境部「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」獲行政院長卓榮泰勗勉。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，檢察官王念珩現年30歲，世新大學法律學系畢業，2016年應屆通過國考也錄取碩士班，司法官61期結業後，隨即分發至桃園地檢署，服務迄今已3年，偵辦違反廢棄物清理法案件時，由一件深入追查，從各自不同的線索又挖掘出其他相關案件，為逮不法親自領兵四處搜索，辦案相當仔細認真。

王念珩因指揮保七總隊刑事警察大隊、桃園市警局刑事警察大隊及桃園分局，並結合環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市環境保護局偵辦起訴被告吳廖題等（馬可斯公司等6間公司及被告吳廖題等11人）非法處理廢棄物出口境外案件，查獲堆置於馬可斯公司新屋廠、中壢廠及益〇塑膠公司廠區內外的廢棄物數量，及合併已佯裝貨物出口的廢棄物，共計非法處理廢棄物總重量高達1萬1381公噸，業者不法所得初估新台幣3億9479萬元案，同樣獲得提報表揚。

黃榮德說明，本案被告等人堆置的廢棄物，破壞環境及民眾健康甚鉅，又將大量廢棄物偽充商品出口，嚴重危害我國在國際上的環保形象，所幸辦案團隊積極查緝，打擊犯罪產業鏈，遏止破壞國土行為。行政院長卓榮泰及法務部長鄭銘謙對於本署檢察官王念珩率同國土團隊戮力追緝環保犯罪給予高度肯定及勗勉，並期許持續強化淨土工作。桃園地檢署將持續與相關執法單位緊密合作，全力打擊環保犯罪，壓制犯罪集團氣焰，守護我國山河原貌，維護我國人民身心健康及國際形象免於遭受損害。

桃園地檢署檢察官王念珩由於偵辦違反廢棄物清理法等案相當認真，親自操刀追蹤，由1件擴大追緝守護國土有功，昨於環境部舉辦的「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」獲行政院長卓榮泰（左）勗勉。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署檢察官王念珩由於偵辦違反廢棄物清理法等案相當認真，親自操刀追蹤，由1件擴大追緝守護國土有功，昨於環境部舉辦的「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」獲行政院長卓榮泰（左）勗勉。圖／桃園地檢署提供
檢警環跨部會查緝環保犯罪大執法行動成果豐碩，昨於「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」，包括桃園地檢署檢察官王念珩（左四）10名檢警環查緝有功人員獲表揚並與政院院長卓榮泰（中）合影。圖／桃園地檢署提供
檢警環跨部會查緝環保犯罪大執法行動成果豐碩，昨於「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」，包括桃園地檢署檢察官王念珩（左四）10名檢警環查緝有功人員獲表揚並與政院院長卓榮泰（中）合影。圖／桃園地檢署提供

廢棄物 桃園地檢署 檢察官

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