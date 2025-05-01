桃園地檢署檢察官王念珩守護國土 查緝成果卓然獲表揚

一場檢警環三方跨部會共同努力守護國土的查緝環保犯罪大行動，光是桃園就揭破1.1萬噸非法廢棄物出口案，包括桃園地檢署檢察官王念珩在內10名檢警環查緝有功人員，昨於環境部「守國土護山河：榮耀查緝先鋒–國土保育跨部會共同查緝成果暨表揚大會」獲行政院長卓榮泰勗勉。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，檢察官王念珩現年30歲，世新大學法律學系畢業，2016年應屆通過國考也錄取碩士班，司法官61期結業後，隨即分發至桃園地檢署，服務迄今已3年，偵辦違反廢棄物清理法案件時，由一件深入追查，從各自不同的線索又挖掘出其他相關案件，為逮不法親自領兵四處搜索，辦案相當仔細認真。

王念珩因指揮保七總隊刑事警察大隊、桃園市警局刑事警察大隊及桃園分局，並結合環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市環境保護局偵辦起訴被告吳廖題等（馬可斯公司等6間公司及被告吳廖題等11人）非法處理廢棄物出口境外案件，查獲堆置於馬可斯公司新屋廠、中壢廠及益〇塑膠公司廠區內外的廢棄物數量，及合併已佯裝貨物出口的廢棄物，共計非法處理廢棄物總重量高達1萬1381公噸，業者不法所得初估新台幣3億9479萬元案，同樣獲得提報表揚。