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金門議員許玉昭 涉詐領助理費收押禁見
從政逾30年的金門縣議員許玉昭被控詐領助理費，檢調近日搜索許的服務處、議會辦公室等，偵訊後，以犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證及滅證之虞，昨向法院聲請羈押禁見獲准；許的陳姓前助理10萬元交保。
金門地檢署指出，檢方接獲情資指許玉昭及其陳姓前助理，涉嫌利用職務之便詐取財物，經檢察官張維哲指揮調查，持法院核發的搜索票，赴許住處、服務處、金門縣議會等多處搜索，查扣相關帳冊與資料，傳喚5人到案。
消息一出，震撼金門地方，是否牽動2026年縣議員選舉，也受關注。
現年60歲的許玉昭，是國民黨籍，一路從金寧鄉民代表做起，連任4屆縣議員，也曾攻上副議長，基層實力強，目前擔任金門縣農會常務監事、金門紅十字會會長，也是國立金門大學、台灣首府大學兼講師。
據了解，許玉昭與陳姓前助理在應訊時都坦承不諱；早期金門縣議員不少會找親友來申報助理費，存有一些漏洞，是否還有其他議員被鎖定，民代人人自危。
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