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詐欺潛逃海外7年 自加拿大押解 貴婦奈奈今晨抵台

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

詐欺潛逃海外7年的貴婦奈奈，調查局昨已派員從加拿大押解上機，預計今晨五點抵達台灣。圖／聯合報系資料照片
詐欺潛逃海外7年的貴婦奈奈，調查局昨已派員從加拿大押解上機，預計今晨五點抵達台灣。圖／聯合報系資料照片

網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與前醫師男友黃博健遭控捲款潛逃加拿大，被依詐欺罪通緝七年；調查局昨證實，已派員從加拿大將她押解上機，預計今晨五點抵達台灣，由台北市調查處詢問後解送北檢歸案。

據了解，此次被押解返台的只有蘇陳端，同案遭通緝的黃博健依然逃亡海外，尚無回台投案打算。傳聞黃博健因玩地下期貨慘賠，積欠地下錢莊利息高達千萬，一家人全遭黑道討債。檢調將詢問蘇陳端是否知悉黃博健動向，同時調查黃的海外財務狀況、及是否真有黑道恐嚇情事。

調查局追查，蘇陳端七年來一直以「難民身分」向加國聲請居留，當地法令可無限次聲請，雖法院曾駁回，但依舊可在加國工作生活。她近期考量自己涉案不深，父親年事已高，加上國外生活不易，與調查局駐加國法秘蔡佩汶聯繫，決定返台面對司法。

調查局昨完成相關程序後，將她上銬押解上機，預計今天清晨抵達桃園機場，調查局派出十人在機場戒護。

外傳蘇陳端日前曾主動寫「千字文」給台北地檢署檢察長王俊力，表達回台投案意願，願「誠摯配合檢調調查」。但據了解，北檢迄今尚未收到任何書面或電子郵件。

調查局指出，蘇陳端涉利用高知名度，與黃博健及黃父黃立雄等人，以杏立生技公司及博全診所名義，販售相關醫美產品吸金一億餘元；調查局偵辦前三人於二○一八年十一月出境美國，轉往加拿大藏匿，二○一九年一月北檢發布通緝，調查局也將蘇陳端列為外逃對象。

加拿大 地下錢莊 桃園機場 貴婦奈奈 通緝

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