台中檢察官、檢事官查緝環保不法有功 今獲卓榮泰表揚

台中地檢署檢察官黃芝瑋、檢事官戴瑞慧因查緝環保不法案件有功，今天在「守國土護山河：榮耀查緝先鋒—國土保育成果暨表揚大會」獲得行政院長卓榮泰表揚。中檢表示，黃瓦解多個環保犯罪集團，戴則善用數位採證協助，成功守護台灣環境。

台中地檢署表示，檢察官黃芝瑋藉由擴大分析、整合釐清集團成員網絡及犯案模式，層層溯源，瓦解多個非法犯罪集團車隊及產源端公司，初估非法清除、處理的各類型廢棄物近萬噸，成功阻絕車輛，持續非法傾倒廢棄物至台灣重要野生動物保護區、全民遊憩景點等地，避免高美濕地等重要生態環境遭到污染破壞。

另外，檢察事務官戴瑞慧善用數位鑑識等偵查作為，協助檢察官偵破非法棄置、掩埋含戴奧辛集塵灰6.24公噸之事業廢棄物，協助落實回復原狀，功不可沒。

中檢表示，檢察官陳祥薇破獲跨域廢酸洗液棄置集團，才在本月16日「檢警調環聯合查緝成果」記者會，獲得公開表揚，今天舉辦的「國土保育成果暨表揚大會」中，又有檢察官黃芝瑋、檢察事務官戴瑞慧，獲得行政院長卓榮泰公開頒獎表揚，場面正式隆重。

中檢指出，2人榮獲查緝有功人員，實至名歸，本署為積極掃蕩環保犯罪、瓦解犯罪組織、強力查扣犯罪工具及不法所得，責成監督犯罪行為人落實回復原狀，持續藉由「檢警調環林查緝環保犯罪通報資訊系統」， 即時整合轄內犯罪情資及熱區。

近期強力執行的「淨土專案」，更以「守望通報網」、「機關聯防」、「科技監控」、「智慧圍籬」等多重偵查策略，鎖定犯罪集團強力掃蕩及防杜危害擴大，並積極向上溯源打擊犯罪源頭。