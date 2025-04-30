金門政壇震撼彈 金門議員許玉昭涉詐領助理費遭收押

從政逾30年的金門縣議員許玉昭涉嫌貪污遭檢調鎖定，金門地檢署昨日指揮調查局福建省調查處展開搜索行動，並傳喚相關人等說明，經漏夜偵訊後，檢方認定許女涉犯貪污治罪條例及刑法使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、串證及滅證之虞，今天向法院聲請羈押禁見獲准；許的陳姓前助理則以新台幣10萬元交保候傳。

金門地檢署指出，檢方接獲法務部調查局福建省調查處情資，懷疑金門縣議員許玉昭及其陳姓前助理，涉嫌利用職務之便詐取財物，經檢察官張維哲指揮調查人員，持法院核發的搜索票，對許、陳二人住處、服務處及金門縣議會等多處所進行搜索，並查扣相關帳冊與資料，同步傳喚5人到案說明。

檢方指出，許玉昭涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第2款，亦即「公務員利用職務上之機會詐取財物」罪，另涉犯刑法第214條使公務員登載不實等罪名。檢方經漏夜偵訊後，認定其涉案情節重大，且有逃亡或湮滅證據之虞，向福建金門地方法院聲請羈押禁見，法院於今日下午近5時裁定收押並禁止通信接見。至於陳姓前助理部分，法院認為可予交保，裁定以10萬元具保候傳。

消息一出，震撼金門各界，因為現年60歲的許玉昭，為中國國民黨籍，一路從金寧鄉代表做起，擔任金門縣議員20多年，最近才申請「民意代表超過30年的專業獎章」，目前擔任金門縣農會常務監事、前國民黨金門縣黨部副主委、金門縣紅十字會會長；還是國立金門大學、台灣首府大學兼講師。