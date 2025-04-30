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凌虐丟包還上傳冷血凶殘畫面 主嫌與家屬300萬調解改判15年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

楊家豪等人前年7月間在台南大舞廳喝酒，與任姓男子口角，楊等人聯手與任互毆，任在臉書貼文反嗆，楊等人將任強押至四草茶行痛毆倒地，載往奇美醫院丟包仍不治，一審認楊等3人犯傷害致死罪，分判無期至14年10月不等徒刑，上訴後以300萬不等金額調解成立，二審改判15年半至11年半不等徒刑。

台南高分院宣判，楊家豪共同犯傷害罪處1年2月，又共同犯傷害致死罪處15年，應執行15年6月；陳子易共同犯傷害罪處1年，共同犯傷害致死罪處12年，應執行12年6月；張柏彥共同犯傷害致死罪處11年6月。

台南高分院合議庭指出，楊家豪於原審審理中否認共同傷害犯行，但二審審理中已坦承此部分犯行。又楊等3人於二審審理中，已與被害人家屬調解成立，楊已給付家屬300萬元、陳給付5萬元、張則給付20萬元，攸關3人量刑基礎，3人上訴主張原審量刑過重，有理由。

合議庭指出，原審就楊等3人量刑，基於尊重原審國民法官參與科刑評議後所為量刑判斷，僅針對原審未及審酌3人於二審審理中已與被害人家屬成立調解及部分給付情事，認其量刑難謂允洽，予以撤銷改判。

合議庭審酌，楊等3人犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段、智識程度、生活狀況、品行、與被害人關係、違反義務程度、犯罪所生危險或損害、犯罪後態度等一切情狀，及尊重原審國民法官量刑價值觀，認不宜過輕。

惟有期徒刑上限為15年，並就楊家豪、陳子易部分審酌其所犯二罪罪質，且犯罪時間密接，並衡酌對於社會危害程度等，定應執行刑，且審酌本案發生原因及情節，依其犯罪性質，認無褫奪公權必要，不予宣告褫奪公權。　

然而，國民法官法庭認楊犯傷害罪處1年6月，又犯傷害致死罪處無期徒刑，褫奪公權終身，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；陳犯傷害罪處1年4月，又犯傷害致死罪處15年，應執行16年4月；另張犯傷害致死罪處14年10月。

台南高分院指出，原審就楊男等3人量刑，基於尊重原審國民法官量刑判斷，僅針對原審未及審酌3人於二審審理中已與被害人家屬成立調解及部分給付情事，撤銷改判。圖／本報資料照
台南高分院指出，原審就楊男等3人量刑，基於尊重原審國民法官量刑判斷，僅針對原審未及審酌3人於二審審理中已與被害人家屬成立調解及部分給付情事，撤銷改判。圖／本報資料照

傷害罪 台南 國民法官

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