聽新聞
0:00 / 0:00
巨業客運撞死女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人
巨業客運施姓司機在去年9月間撞死東海林姓女大生，倖存王姓學姐向林母證稱，當時林女僅手臂被壓、喊「救命」，施查看後加油門才釀禍，家屬指控施男二次輾壓，涉嫌殺人，檢方命施以1萬元交保，全案台中地檢署近日偵結，認定施涉犯過失致死罪，因施已有前科，建請法院加重其刑。
檢方近日依過失致死罪起訴施男，檢方認定，施男撞擊林姓女大生後，當時林女的王姓學姐坐在公車右前車頭附近，要趴下才能看到車底，當時林女手臂在車輪後方，施辯稱是為避免進一步傷害，才移動車輛，足以採信，因此不認定有殺人不確定故意，依過失致死罪起訴。
檢方指出，因施男在此案前，已有過失致死前科，仍不思警惕，小心駕駛，導致此案林女死亡、王女受傷，讓林女家屬受天人永隔之苦，除依法起訴外，也建請院方加重其刑。
東海大學林姓女大生（20歲）在去年9月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（66歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，施因覓保無著，獲1萬元交保，家屬在檢警偵辦期間指控，施男有「二次輾壓」狀況，質疑涉犯殺人罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言