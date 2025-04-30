巨業客運撞死女大生二次輾壓 檢起訴過失致死不認殺人

巨業客運施姓司機在去年9月間撞死東海林姓女大生，倖存王姓學姐向林母證稱，當時林女僅手臂被壓、喊「救命」，施查看後加油門才釀禍，家屬指控施男二次輾壓，涉嫌殺人，檢方命施以1萬元交保，全案台中地檢署近日偵結，認定施涉犯過失致死罪，因施已有前科，建請法院加重其刑。

檢方近日依過失致死罪起訴施男，檢方認定，施男撞擊林姓女大生後，當時林女的王姓學姐坐在公車右前車頭附近，要趴下才能看到車底，當時林女手臂在車輪後方，施辯稱是為避免進一步傷害，才移動車輛，足以採信，因此不認定有殺人不確定故意，依過失致死罪起訴。

檢方指出，因施男在此案前，已有過失致死前科，仍不思警惕，小心駕駛，導致此案林女死亡、王女受傷，讓林女家屬受天人永隔之苦，除依法起訴外，也建請院方加重其刑。