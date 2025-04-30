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敦品中學受感化教育學員帶頭「搖房」 法官判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部矯正署敦品中學去年3月間，9名學生在非戶外活動時段以打籃球為名，煽動全班集體暴動，率先對管教人員叫囂怒罵、潑尿攻擊，破壞公物，「搖房」鬧事數小時，桃園地院今依妨害公務，將侯姓等8名成年生依妨害公務各判處8至6月不等徒刑，許姓共犯另案審理。

法院審理時，侯等8人於準備程序庭中，就起訴書被訴事實為有罪陳述，改依簡式審判程序審理。

法官審酌，被告侯姓等8人在敦品中學內接受感化教育，因不滿教導員拒絕開啟第三生活區的鐵門讓他們打籃球，竟由被告侯某帶頭與吳姓、同案被告許姓（法院另行審理中）共同煽動全班，被告莊姓、吳姓、陳姓、陳姓、張姓及洪姓群起對敦品中學管理人員當場辱罵、施暴，影響公權力執行、危害管理人員人身安全並造成機關財產損失，惟念及被告均坦承犯行，考量他們的犯罪動機、參與犯罪程度、教育程度、家庭經濟狀況等情狀，分別量處適當之刑。

犯罪事實指出，去年3月27日下午，在敦品中學接受感化教育的侯姓等多名成年學員或少年，由於在自主學習時間，執意要去戶外打籃球遭李姓教導員拒絕，也未開啟第三生活區的鐵門讓侯等人出去，侯、許、吳3生煽動全班集體暴動，包括吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀前往阻止，並維持第三生活區現場秩序。

當天下午2點23分，侯在第三生活區A、B教室等處，率先向吳姓學務主任叫囂「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」等語，許、莊、吳、陳及張姓等8名學生則持續朝吳主任、鍾姓行政組長、楊姓生輔組長及李姓、廖姓教導員、陳姓管理員等多名管教人員持續以「X你娘」、「死娘砲」等不雅字眼怒罵。

帶頭學生分持警棍、滅火器、掃把或以徒手方式破壞敦品中學所有的監視器螢幕、桌椅、鐵門、鐵捲門、飲水機、導師桌前隔板及壓克力板等物品，洪生拿布將現場監視器鏡頭蓋住、電源線拔除；莊、吳生則持尿液穢物對吳主任潑灑；侯、許、吳、陳、張及洪姓等7生又持辣椒水、滅火器攻擊6名管教人員，並丟擲水勺、杯子、垃圾桶等物，手持滅火器撞門阻止吳主任等管教人員進入第三生活區維持秩序，妨害敦品中學管理人員依法執行秩序管理職務。

矯正學校敦品中學去年3月27日下午2點多，第3生活區學生以無法籃球為由集體鬧事，經召派鄰近監所47名警力到場戒護，事件終於在傍晚5點多落幕。照片人物與事件無關。圖／擷自敦品中學臉書粉專
矯正學校敦品中學去年3月27日下午2點多，第3生活區學生以無法籃球為由集體鬧事，經召派鄰近監所47名警力到場戒護，事件終於在傍晚5點多落幕。照片人物與事件無關。圖／擷自敦品中學臉書粉專

主任 感化 監視器

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