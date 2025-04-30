敦品中學受感化教育學員帶頭「搖房」 法官判決出爐

法務部矯正署敦品中學去年3月間，9名學生在非戶外活動時段以打籃球為名，煽動全班集體暴動，率先對管教人員叫囂怒罵、潑尿攻擊，破壞公物，「搖房」鬧事數小時，桃園地院今依妨害公務，將侯姓等8名成年生依妨害公務各判處8至6月不等徒刑，許姓共犯另案審理。

法院審理時，侯等8人於準備程序庭中，就起訴書被訴事實為有罪陳述，改依簡式審判程序審理。

法官審酌，被告侯姓等8人在敦品中學內接受感化教育，因不滿教導員拒絕開啟第三生活區的鐵門讓他們打籃球，竟由被告侯某帶頭與吳姓、同案被告許姓（法院另行審理中）共同煽動全班，被告莊姓、吳姓、陳姓、陳姓、張姓及洪姓群起對敦品中學管理人員當場辱罵、施暴，影響公權力執行、危害管理人員人身安全並造成機關財產損失，惟念及被告均坦承犯行，考量他們的犯罪動機、參與犯罪程度、教育程度、家庭經濟狀況等情狀，分別量處適當之刑。

犯罪事實指出，去年3月27日下午，在敦品中學接受感化教育的侯姓等多名成年學員或少年，由於在自主學習時間，執意要去戶外打籃球遭李姓教導員拒絕，也未開啟第三生活區的鐵門讓侯等人出去，侯、許、吳3生煽動全班集體暴動，包括吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀前往阻止，並維持第三生活區現場秩序。

當天下午2點23分，侯在第三生活區A、B教室等處，率先向吳姓學務主任叫囂「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」等語，許、莊、吳、陳及張姓等8名學生則持續朝吳主任、鍾姓行政組長、楊姓生輔組長及李姓、廖姓教導員、陳姓管理員等多名管教人員持續以「X你娘」、「死娘砲」等不雅字眼怒罵。