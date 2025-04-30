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補簽領出席費遭判刑 黃文政、吳國寶喊冤：上訴捍衛清白

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，因未出席市議會會議，卻事後補簽領取出席費、交通費及膳食費共4900元，新竹地院依利用職務機會詐欺財物罪分判刑2年、緩刑5年；1年8月，緩刑3年。黃、吳兩人受訪均喊冤，表示會上訴捍衛清白。

判決書指出，黃文政於新竹市議會第10屆第6次定期會議2021年11月8日及22日開會；吳國寶於新竹市議會第10屆第6次定期會議2021年11月3日及24日開會，都未出席及參與當日議程，卻利用事後補簽機會，領取兩天共4900元出席費、交通費及膳食費。

法院今宣判，黃文政利用職務機會詐欺財物罪，共2罪，應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，並應向公庫支付30萬元。吳國寶犯利用職務機會詐欺財物罪，共2罪，應執行有期徒刑1年8月，褫奪權1年。緩刑3年，並應向公庫支付20萬元。

「我都有去開會，是定位系統出問題」，吳國寶喊冤，強調一定會上訴捍衛清白。吳國寶說明，當天議會前面在整修，他的手機定位顯示議會後面、巨城旁邊，但實際上2021年11月3日及24日這兩天開會，本人都是有去開會的，當時他都有跟檢察官說明。

吳國寶更指出，如果他沒有去開會，他都會在簽到簿上畫Ｘ，當月他畫了5個Ｘ，但被指涉沒去開會有領錢的那兩天，他沒有畫Ｘ，因為當天就是有實際參與議程，所以到議會簽到，如果他沒有簽到的話，人數不夠也不能開會的。吳國寶強調，十幾年來，幾乎都倒貼經費辦理公益活動及協助地檢署辦反毒宣導，「怎會為了2千多塊犯法」。

對此黃文政也表示，他尊重司法，但整起事件就只是「誤簽」，他因為趕時間，到議會沒看日期就簽名上樓開會，「誰會為了2千多塊去貪」，他一定會上訴捍衛清白。

據了解，2人所涉是貪汙治罪條例，需三審定讞才會有影響，因此目前兩人的議員職權與資格不受影響。

新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，因未出席市議會會議，卻事後補簽領取出席費、交通費及膳食費共4900元，被依利用職務機會詐欺財物罪判刑，但兩人均喊冤，表示會上訴到底。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，因未出席市議會會議，卻事後補簽領取出席費、交通費及膳食費共4900元，被依利用職務機會詐欺財物罪判刑，但兩人均喊冤，表示會上訴到底。記者黃羿馨／攝影

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