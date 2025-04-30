合梯鏽蝕致嘉義工人墜落身亡 雇主和解獲緩刑
嘉義縣謝姓工人去年5月間在某國小作業，自高2公尺合梯墜落不治，因雇主未提供安全設備且合梯明顯腐蝕，嘉檢起訴，嘉院審酌已和解賠償，判6月徒刑，緩刑2年。可上訴。
據嘉義地檢署起訴指出，謝姓男子受僱於郭姓男子經營的水利工程行，去年5月間，郭男指派謝男到某國小工地進行電路配置作業，當時謝男站在高2.04公尺的合梯上作業，不慎墜落地面，後腦杓直接撞擊地面，送醫不治。
嘉檢表示，經調查，工程行雇主郭男未監督勞工確實使用個人防護用具，且工程行提供的合梯有明顯損傷、腐蝕等，造成謝男自高處跌落地面不治，依過失致死罪嫌起訴雇主。
嘉義地方法院判決書指出，郭男於施工前未提供符合規定的安全防護措施，也未注意所提供的合梯，不僅梯腳撐開角度不符規定，且水平繫材鏽蝕變形，致無法繫固而有晃動情況，因梯腳不穩造成工人墜落不治，更使其親人承受莫大痛苦。
嘉院審酌雇主坦承犯行，且已和解賠償完畢，加上謝男家人具狀陳述不願再追究等語，因此，判處有期徒刑6個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑2年。
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