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康曜生活被控非法吸金逾16億 負責人喊冤僅出資、不負責業務
康曜生活多媒體百貨企業有限公司負責人鄭登鴻等4人被控自2016年9月至2022年10月間以約定保證返還本金、給付與本金顯不相當報酬的契約方案，非法吸金超過16億元，被訴違反銀行法，台南地院下午開庭，鄭登鴻指他負責出資，不負責業務，並不清楚契約內容，否認犯行。
台南地院下午開準備庭，鄭登鴻及黃姓女財務長到庭，2人均否認犯行。鄭男說，康曜生活被搜索後，就已停止營業，公司仍未解散或清算。
鄭男表示，公司是銷售商品，不是販售契約，商品種類多達400、500種，諸如橄欖油、茶葉、鹽燈及玉石之類，種類太多了，記不清楚。
法官詢及其契約制定由誰負責？鄭男說，康曜生活創立首日起，他僅要求東西能順利銷售，公司業績快速成長即可，至於公司制度或契約究是同案被告劉女或柳男2人自創、模仿或抄襲而來的，他並不了解。
鄭男指出，他負責出錢，只求商品順利快速銷售，生意愈做愈好，劉女及柳男2人負責業務，公司制度及契約究竟是由劉女或柳男做出來的，他並不清楚。
黃女強調，她不是負責人，按工作內容去做事符；而對於契約內容，身為員工的她沒有參與權，也不知道契約內容違法。
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