竹市議員黃文政、吳國寶詐領出席費 免關緩刑但褫奪公權

新竹市議員黃文政、吳國寶，因涉未出席市議會會議，卻事後補簽到，領取當天出席費等共4900元，違反貪汙治罪條例案件，新竹地方法院今天下午宣判，認黃、吳兩人犯利用職務機會詐欺財物罪，黃文政判2年、褫奪公權2年、緩刑5年，吳國寶1年8月、褫奪公權1年、緩刑3年。

黃文政、吳國寶都是現任的新竹市議員，黃文政於新竹市議會第10屆第6次定期會議110年11月8日及22日開會，吳國寶於新竹市議會第10屆第6次定期會議110年11月3日及24日開會，都未出席當日會議或未參與當日會議議程，分別於會議結束後，利用事後補簽到機會，分別在簽到簿簽名，虛偽表示其有出席會議，致使不知情的議會承辦人員，誤以為兩人有實際出席，因而將每日出席費、交通費及膳食費款項共2450元，交付予兩人，黃、吳以此方式詐得兩天共4900元。

案經新竹地檢署檢察官指揮法務部廉政署移送偵辦。檢察官於112年8月起訴時，認被告2人均於偵查中坦承犯行，並均已繳回犯罪所得，犯後態度尚佳，及犯罪所得低於5萬元等情，建請法官依法減刑並從輕量刑，給予被告2人自新的機會。