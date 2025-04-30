中央機構女研究員被騙1500萬 光華商場老闆幫設機房洗錢

林姓男子涉嫌租屋由光華商場業者張姓男子協助設伺服器機房，出租IP給水房使用，以網路銀行替假投資、假檢警詐騙集團轉帳，向12人騙走3500萬元。刑事局查獲林等9人移送，台北地檢署上月依詐欺罪、洗錢防制法起訴林等4人。

警方調查，38歲林姓男子在屏東縣經營電子遊藝場，曾被查獲從事詐團車手，前年下半年起在台北市泉州街某平房租屋，指示光華商場3C產品店老闆33歲張姓男子裝伺服器，以每組IP每月3000元租給水房，被害人遭假投資、假檢警詐騙匯款後，水房上網連線伺服器機房再登入網銀轉走贓款。

伺服器機房協助水房轉帳12名被害人匯款共3500萬元，其中某中央研究機構一名60歲女研究員被騙1500萬元最多，詐團前年底假冒地政事務所及檢警，以遭冒名申辦貸款涉刑案要監管帳戶，騙她轉帳12次。

因房東接獲鄰居反映伺服器風扇聲太吵，去年要求搬走，林在北市忠孝東、新生南路口某商辦大樓租辦公室設伺服器機房，準備轉移陣地。

刑事局偵七大隊第二隊過濾IP鎖定兩處伺服器機房，去年11月11日搜索，在屏東拘提林，在北市拘提張及2名工程師、3名行政人員，另通知被用於申辦固網的2名人頭。林稱僅提供設備，對詐騙不知情，後來坦承犯案。