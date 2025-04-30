黑吃黑…詐團車手被擄遭痛毆勒索300萬 2主嫌求處無期徒刑

彰化縣呂姓男子曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，和同夥張男等7人將詐團車手共5人強行擄走關押，不僅痛毆車手，甚至逼迫其中4人口交自慰，再錄影恐嚇交贖款，彰化地檢署依擄人勒贖、加重強盜罪等將7人起訴，並對呂男、張男求處無期徒刑，其他5人求處20年、15年不等徒刑。

檢警調查，30 歲呂男與張男即為「車手獵人」，專門鎖定車手黑吃黑，呂男和張男去年12月9日得知詐騙集團姓名不詳的監控手甲男要配合詐團車手A取款，即準備要攔下贜款，但過程中，甲男回報車手的贜款已不知去向，張、呂、蔡、甲等即將A男以口罩矇眼從台南市擄回彰化。

呂男在車內搶走A男包包，並以槍托打A男的頭，並恐嚇「再不把錢交出來，不老實講，就要打斷你的手」，將他帶到公司房間毆打逼問，並要他交200萬元贖金，才要放他離開。

呂得知A是由B介紹而擔任詐團車手，認為B應知贜款流向，隔天又找到B，眾人把B押上車，載到嘉義交流道下方，以要查看B有無帶定位器，要B脫掉衣褲，只剩內褲，將他矇眼和綑綁雙手帶回彰化關押。

張男等持行軍椅砸和用腳踹方式施暴B男，還叫囂「腳骨給他穿一支啦」，並以鐵棒和鋁棒等打B男，造成B男手腳淤傷和挫傷。AB二人被關三日後，呂張等人又脅迫二人以指定動作互相口交，甚至要求要射精，再命二人把地上的精液舔乾淨，並將過程錄下來，藉以恐嚇二人要籌三百萬元贖金，要B打電話要妻子先籌出50萬元。

另呂、張也懷疑另一名詐團黃男黑吃黑，以招募車手為名，去年12月17日凌晨誘出黃男與二名未成年少年，待黃男準備在彰化市果菜市場前面交取款時，被張男等押上車回公司後，又以鐵棍、球棒等痛毆至手掌骨折，全身是傷。

還逼出黃男說出同夥二名少年在遠方擔任監控手，呂男集結眾人找到二少年後，持鐵棒砸破車窗，並持辣椒水攻擊，押走二人。對二少年痛毆、電擊，又強迫二少年口交錄影，二少年極度恐懼下以圍巾掩面，還喝斥他們不能遮「敢拼錢就要敢承擔」、 「頭要看得到，看不到就重來」，並通知二少年父母各準備50萬元贖人。警方在去年12月20日破獲此案，並找到被關押的5人，起出長短槍共8把、電擊棒等。