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男騷擾前女同事遭判拘役仍持續跟蹤 嘉檢起訴

中央社／ 嘉義市30日電

林姓男子對前女同事有好感而多次跟騷遭判拘役確定，但林男不知悔改，仍多次藉故在女子工作場所逗留，讓女子心生畏懼。警方據報函送，嘉檢偵結依違反跟騷法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，居住朴子市的林姓男子與被害女子曾為同事而結識，林男對被害女子有好感，因多次跟蹤騷擾行為遭起訴，去年3月間嘉義地方法院判處拘役30天確定，嘉義縣警察局朴子分局也對林男發出書面告戒，不得再對被害人跟蹤騷擾。

嘉檢表示，林男遭判處拘役確定後仍不知悔改，去年5月至去年7月間分別前往被害女子住處附近徘徊，還多次前往被害女子工作的加油站，以加油、洗車或與其他前同事商討私事為由，在加油站逗留數十分鐘後才離開。

嘉檢指出，林男多次的騷擾行為，更加造成被害女子內心深層恐懼，不僅出入住居處都無法放鬆心情，工作時也處於緊張害怕狀態，已嚴重影響日常生活及社交活動，報警處理。

嘉檢表示，林男坦承前往被害人住處附近及工作處所徘徊、逗留，但否認有跟蹤騷擾的行為。

檢方認為，林男若真要與前同事商討私事或是洗車，在不接近被害人情況下，仍有其他途徑可採用，但林男刻意選擇被害人工作地點及上班時間，對被害人實施跟蹤騷擾的目的十分明顯，依違反跟蹤騷擾防制法起訴。

被害人 跟蹤騷擾

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