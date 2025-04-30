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貴婦奈奈搭上飛機 調查局證實駐加拿大法務秘書陪同 明清晨抵台
網紅貴婦奈奈被控詐欺卷款逃亡6年多，調查局今下午1時許證實，逃亡加拿大通緝犯「貴婦奈奈」蘇陳端，經調查局與駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署多年協調努力，本局駐加法務秘書今日陪同搭機，預計5月1日清晨抵達台灣歸案。
調查局指出，蘇陳端利用高知名度，涉嫌與前男友黃博健及黃父等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。
調查局台北市調查處偵辦蘇陳端等3人先於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，於2019年1月8日發布通緝，調查局同年月11日提列蘇陳端等為冊列外逃通緝對象。
調查局今說明，經駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇陳端，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，蘇陳端由法務秘書陪同，5月1日清晨抵達台灣桃園國際機場，旋由台北市調查處調查官接押並解送至台北地檢署歸案，彰顯調查局致力跨境執法及追緝外逃打擊不法之決心。
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