快訊

獨／西班牙探親遇上大停電…生活交通大亂 她：台灣人能否淡定？

王世堅：陳亭妃受的委屈 是掛在胸前的勳章

川普政府爆動用郵局抓移民！神秘單位曝光 幫調包裹照、查IP帳戶

聽新聞
0:00 / 0:00

貴婦奈奈搭上飛機 調查局證實駐加拿大法務秘書陪同 明清晨抵台

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅貴婦奈奈被控詐欺卷款逃亡6年多，調查局今下午1時許證實，逃亡加拿大通緝犯「貴婦奈奈」蘇陳端，經調查局與駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署多年協調努力，本局駐加法務秘書今日陪同搭機，預計5月1日清晨抵達台灣歸案。

調查局指出，蘇陳端利用高知名度，涉嫌與前男友黃博健及黃父等人，共同以杏立生技股份有限公司及博全診所名義，向不特定民眾吸金達新台幣1億餘元，涉犯詐欺等罪。

調查局台北市調查處偵辦蘇陳端等3人先於2018年11月間出境美國並轉往加拿大藏匿，經台北地檢署傳喚及拘提無著，於2019年1月8日發布通緝，調查局同年月11日提列蘇陳端等為冊列外逃通緝對象。

調查局今說明，經駐美、加法務秘書持續追緝掌握蘇陳端，並由駐加拿大代表處及多倫多辦事處多方協調聯繫，蘇陳端由法務秘書陪同，5月1日清晨抵達台灣桃園國際機場，旋由台北市調查處調查官接押並解送至台北地檢署歸案，彰顯調查局致力跨境執法及追緝外逃打擊不法之決心。

調查局2019年月1月11日提列蘇陳端為外逃通緝對象。圖／翻攝調查局網站
調查局2019年月1月11日提列蘇陳端為外逃通緝對象。圖／翻攝調查局網站

加拿大 貴婦奈奈 通緝

延伸閱讀

影／大罷免二階倒數 林俊憲公布加拿大海外連署成果

貴婦奈奈逃亡7年預計回台 最快5月1日落地解送歸案

加國大選 執政黨勝出

介選加國？ 北京批前香港藝人出身的候選人遭「出征」

相關新聞

黑吃黑…詐團車手被擄遭痛毆勒索300萬 2主嫌求處無期徒刑

彰化縣呂姓男子曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，和同夥張男等7人將詐團車手共5人強行擄走關押，不僅痛毆車手，甚至逼迫其中4人...

貴婦奈奈搭上飛機 調查局證實駐加拿大法務秘書陪同 明清晨抵台

網紅貴婦奈奈被控詐欺卷款逃亡6年多，調查局今下午1時許證實，逃亡加拿大通緝犯「貴婦奈奈」蘇陳端，經調查局與駐加拿大代表處...

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

1歲10個月大男童「剴剴」疑遭保母劉姓姊妹凌虐致死，台北地院今傳喚台大醫院精神醫學部醫師丘彥南作證。邱說，「剴剴」在保母...

中央機構女研究員被騙1500萬 光華商場老闆幫設機房洗錢

林姓男子涉嫌租屋由光華商場業者張姓男子協助設伺服器機房，出租IP給水房使用，以網路銀行替假投資、假檢警詐騙集團轉帳，向1...

慢車酒駕倍增！警：共享單車YouBike酒駕除吞罰單 更被停權2年

台北市松山警方發現，近年慢車違規上路的案件數快速增加，從前年119件到去年412件，今年迄今更已達132件，其中慢車酒駕...

高雄檢調查詐騙案搞錯人 無辜民眾銀行帳戶慘被列警示

高雄市橋頭地檢署昨天指揮高雄市調處偵辦詐騙案件，沒想到有女子被3名調查人員登門拜訪稱她涉案，後來才發現是搞錯人，女子銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。